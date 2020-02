"Widzę, że są pokusy w Polsce, żeby wykreślić datę 1989 rok". Co Emmanuel Macron mówił w Krakowie?

Prezydent Francji Emmanuel Macron we wtorek w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie wygłosił wykład pt. "Polska i Francja w Europie". Na początku swojego wystąpienia Macron w języku polskim podkreślił, że cieszy się z wizyty w Krakowie. - Między naszymi krajami mamy długą historię przyjaźni. To tutaj zawiązały się nasze relacje - zaznaczył. Prezydent Francji dodał, że głos Polski nigdy nie był Francji obojętny. - Nasze dwa narody, które nigdy nie walczyły przeciw sobie w tysiącletniej historii europejskich wojen, są sobie tak bliskie - zaznaczył. Jak dodał, Polskę i Francję łączą takie same aspiracje do wolności, głębokie przywiązanie do ziemi oraz przekonanie o wadze historii i narodu.

- W związku z tym relacje pomiędzy naszymi krajami nie mogą ograniczać się do banałów. Te relacje pełne są pasji i wynikają ze spotkania pomiędzy narodem o łacińskich korzeniach i narodem słowiańskim - zaznaczył francuski prezydent.

Macron podkreślił podczas swojego wykładu na Uniwersytecie Jagiellońskim, że Polsce napisana została piękna historia wolności i niepodległości. - Jest to historia odwagi. Mam na myśli odwagę Lecha Wałęsy, Bronisława Geremka, Jacka Kuronia, Adama Michnika, księdza Jerzego Popiełuszki, Jacka Woźniakowskiego, Kornela Morawieckiego i tak wielu innych - podkreślił.

- Nic nie było wtedy jeszcze przesądzone, ale to oni właśnie pozwolili na to, aby zapisała się w Polsce historia wolności - dodał.

Emmanuel Macron w Krakowie: Polska była ofiarą II wojny światowej

Mówiąc o historii, francuski przywódca podkreślił, że Polska nie jest odpowiedzialna za wywołanie II wojny światowej. - Była ona jej ofiarą i krajem, który poniósł największą liczbę ofiar w stosunku do liczby ludności. Tak wyglądają fakty, fakty naukowe i historyczne - zaznaczył Macron.

- Chciałbym raz jeszcze podkreślić solidarność narodu francuskiego z narodem polskim wobec tych, którzy starają się negować tę rzeczywistość - podkreślił prezydent Francji.

Jak mówił, patrzenie historii prosto w oczy to również mówienie głośno i wyraźnie, że "naród polski to naród odważny, pełen inwencji, ducha przedsiębiorczości, naród miłujący poezję i tradycję, naród dogłębnie europejski, nadal dogłębnie europejski (...) naród, który przyczynił się do rozwoju ludzkości", dając światu laureatów: Pokojowej Nagrody Nobla i Literackiej Nagrody Nobla, "którym pragnę złożyć w tym miejscu hołd".

Emmanuel Macron w Krakowie: W Polsce widać pokusy do wykreślenia daty 1989 r.

- Nie zbudujemy Europy, zapominając o Europie. Zbudujemy Europę, znając jej historię, broniąc jej przed wszelkimi próbami fałszowania bądź pisania jej na nowo, niezależnie od tego, jaki kraj, czy jaka partia jest autorem takiego fałszowania - mówił prezydent Francji. - Nie możemy w tej chwili czegokolwiek zacierać, musimy patrzeć trzeźwo, nie możemy zacierać śladów. Musimy również pozwolić na to, aby między naukowcami, historiografami pojawił się konflikt czy spór - w ten sposób światło dzienne ujrzy prawdziwa historia naszych narodów - dodał Macron.

- Musimy zbudować wspólną, europejską pamięć - apelował. - Widzę, że są pokusy w Polsce, żeby wykreślić datę 1989 r. Na Węgrzech również jest takie podejście, żeby pisać na nowo historię XX wieku. Rosja chciałaby ponownie interpretować II wojnę światową i obciążyć winą naród polski. Widzę tutaj ryzyko takiego rozproszenia naszych historii poprzez jej rewizję - stwierdził.

Jak podkreślił, historia Europy jest ważna, abyśmy "nie stali się więźniami przeszłości, która by zamknęła nas w jakiejś nienawiści lub nacjonalizmie". - Nie będzie Europy, która nie będzie w stanie przetrawić swojej historii. To również umożliwi, aby z tej historii narodziła się nadzieja, nadzieja renesansu europejskiego, podobnego do tego, którego zaznał mój i państwa kraj w XVI i XVII wieku. Wydaje mi się, że taki renesans jest jeszcze możliwy, jeżeli nasz kontynent będzie w stanie się zjednoczyć poprzez inteligencję i zdolność do takiego podejścia do przeszłości - powiedział Macron.

Emmanuel Macron w Polsce: Żaden kraj nie może udzielać drugiemu lekcji

Prezydent Macron wspomniał też, że Francja jest zaniepokojona polską reformą wymiaru sprawiedliwości, choć nie chodzi tu o krytykę Polski, ale o obronę wspólnych, europejskich wartości. Marcon mówił już o tym w poniedziałek po spotkaniu z Andrzejem Dudą. - Mamy teraz wrażenie, że Polska chciałaby skorzystać z tej części Europy, która jej odpowiada, czyli wspólny rynek, fundusze, ale chce większego dystansu w tych sprawach, które jej nie odpowiadają, czyli zasady, wartości i aspekt polityczny. To jest głęboki błąd. Mówię raz jeszcze, z dużą pokorą, bo żadne państwo nie powinno udzielać drugiemu lekcji. Jesteśmy zaniepokojeni reformą wymiaru sprawiedliwości w Polsce, ale to nie Francja powinna dawać instrukcje. Naszym obowiązkiem jest obrona europejskich podstaw. Taka jest nasza odpowiedzialność - mówił Emmanuel Macron.

Odwoływał się też do wyzwań, jakie stoją przed Polską w związku z konieczną transformacją energetyczną. Na koniec przywołał cytat: "Kto ty jesteś? Polak mały" i dodał, że mały Polak to też mały Europejczyk, dlatego jako kraj powinniśmy angażować się we współtworzenie Unii.

