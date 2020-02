Sędzia Paweł Juszczyszyn zamieścił oświadczenie na Facebooku. Nawiązał do wyroku Sądu Najwyższego, który powołując się na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że Izba Dyscyplinarna nie jest sądem. A to właśnie ta Izba zdecydowała o zawieszeniu sędziego Juszczyszyna i odebraniu mu możliwości orzekania. To kara za próbę zweryfikowania przez sędziego list poparcia dla członków nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Sędzia ma mieć również o 40 proc. obniżone uposażenie.

Sędzia Juszczyszyn zawieszony przez Izbę Dyscyplinarną

Wszystko ma związek ze sprawą, którą Paweł Juszczyszyn, jako sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie, rozpatrywał w II instancji. Z racji tego, że wyrok został wydany przez sędziego powołanego przy udziale nowej Krajowej Rady Sądownictwa, sędzia postanowił - zgodnie z zaleceniem TSUE - zweryfikować niezależność tego organu. W jego skład, co ważne, wchodzi sędzia Maciej Nawacki, prezes sądu, w którym orzeka Juszczyszyn. Sędzia Nawacki przyznał m.in., że na liście z podpisami poparcia dla jego kandydatury do KRS znalazł się jego własny podpis.

Oto pełna treść oświadczenia opublikowanego przez sędziego Juszczyszyna:

Proszę Państwa,

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie jest sądem w rozumieniu prawa Unii Europejskiej, a przez to nie jest sądem w rozumieniu prawa krajowego. (wyrok SN z 5.12.2019 r., III PO 7/18, por. uchwałę składu połączonych Izb SN: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 23.01.2020 r.)

Dlatego też, jutro – 5 lutego 2020 r. o godzinie 11.45 w Sądzie Okręgowym w Olsztynie zamierzam przystąpić do rozpoznania w składzie trzech sędziów sprawy odwoławczej przydzielonej do mojego referatu.

Życzę wszystkim, a zwłaszcza - w obecnej sytuacji - sędziom, odwagi i wytrwałości!

Trzymajcie się!