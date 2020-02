"Tysiące relacji, wywiadów, programów i rozmów z niesamowitymi ludźmi na całym świecie. Po 22 latach pracy w telewizji podjęłam decyzję że czas na nowy rozdział w życiu zawodowym" - napisała Zuzanna Falzmann na Twitterze.

22 lata pracy w mediach

Zuzanna Falzmann od 2016 roku była korespondentką TVP w Stanach Zjednoczonych. Zanim rozpoczęła współpracę z telewizją publiczną, przez osiem lat była korespondentką Telewizji Polsat oraz szefową biura tej stacji w Waszyngtonie. Wcześniej pracowała także dla TVN, Nasza TV i TV4. W połowie 2019 roku wróciła do kraju i od jesieni prowadziła "Panoramę" w telewizyjnej Dwójce. Teraz oznajmiła, że kończy swoją karierę medialną.

Według informacji Wirtualnych Mediów ma przejść do koncernu paliwowego PKN Orlen. Falzmann ani Orlen nie ujawniają, jakie obejmie stanowisko.

- Tak jak napisałam, żegnam się z mediami. Nie przechodzę ani do żadnej innej telewizji, ani do radia czy wydawnictwa. Po powrocie do Polski dostałam kilka propozycji pracy. Zdecydowałam się na jedną z nich. Nowy pracodawca za dwa - trzy dni sam wyda komunikat w tej sprawie - powiedziała dziennikarka portalowi Wirtualnemedia.pl.

O dziennikarce zrobiło się głośno w ubiegłym roku, kiedy poprowadziła dla TVP relację z czerwonego dywanu na gali rozdania Oscarów w Los Angeles. W "Wiadomościach" TVP wyemitowano materiał o tym, w co Falzmann była ubrana i że zagraniczne media były zachwycone jej kreacjami. - Zazwyczaj na świeczniku są aktorzy i reżyserzy. W końcu to święto kina. Dziennikarzom niezwykle trudno jest się przebić. Jej się udało - informowały wtedy "Wiadomości".

Prywatnie Zuzanna Falzmann jest córką tłumaczki i publicystki Izabeli Brodackiej-Falzmann i byłego inspektora Najwyższej Izby Kontroli Michała Falzmanna, który na początku lat 90. wykrył nieprawidłowości w Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego i doprowadził do ich ujawnienia.