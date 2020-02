Emeryt ze Szczecina winny kradzieży śliwki w czekoladzie. Sąd w Kołobrzegu skazał go na 20 zł grzywny

Nie bardzo rozumiem o co chodzi. Skoro zjadł tego cukierka i nie zapłacił, to znaczy, że działał na szkodę właścicieli sklepu. I nic tutaj nie zmieni fakt, że chodzi o 40 gr. Właśnie przez takich pieniaczy jak ten pan, sądy są sparaliżowane. Chłopie, zjadłeś, nie zapłaciłeś, złapali Cię, to weź to na klatę, a nie opowiadaj głupot, że to degustacja, bo nie wyszedłeś ze sklepu! A gdyby Pan Emeryt miał ochotę na dwudaniowy obiad z deserem i flaszką wina, to oczywiście w ramach degustacji ma do tego prawo, o ile nie wyjdzie ze sklepu?!