Awantura o billboardy z "Łupaszką". Poseł KO: W Białymstoku nie ma miejsca na takie plakaty

polak_nieprawdziwy 3 godziny temu Oceniono 12 razy 4

"Major zbrodniarz" powinno być. Ale kto by to wtedy powiesił?

PiS ma szczególne zamiłowanie do czczenia zwykłych bandytów, jeśli tylko byli w opozycji do powojennych władz.

Przebili w tym względzie PO, które nie chcąc stracić jeszcze bardziej poparcia, zaczyna się dystansować od tych "bohaterów" rodem z antykomunistycznej schizofrenii prawackich umysłów.