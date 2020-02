2bxornot2b 3 godziny temu Oceniono 3 razy 1

Apropos eldziebiete plwa wieku XX w. to czas zbrodniarzy Hitler Stalin ale i pomniejsi zbtdnniarze dzialali w USA, mam na mysli Keseya, ktrego tabelka gwaltu na nieletnich wypozyczanych z wiezien zbrodniarzy jest dowodem oskarzenia jest jak dokument zbrodni przed trybunalem norymberskim. Pamietajcie eldziebiete rodzilo sie w labooratrium kinseya w krzyku wymiocinach lzach drgawkach nierozumiejacych nic z teg co sie dzieje upokarzanych i lamanych na cale zycie dzieci.

Oto przynosimy wam eldziebiete prorocy nowych czasow owoc gwaltu i ponizenia laz padolu tego laza padolu.



Https://www.youtube.com/watch?v=aJ0JQGoAz4w&t=89s

Https://www.youtube.com/watch?v=4Egdpff-XO4&t=113s

Do Polski przyszla wojna oo dzieci, nie mozesz byc obojetny, przynajmniej obejrz jeden z tych filmw zeby zrozumiec o co i o czym jest ta wojna.