Olsztyn. Paweł Juszczyszyn przyszedł na kolegium sędziów

W olsztyńskim sądzie odbyło się kolegium sędziów. Na sali niespodziewanie pojawił się zawieszony sędzia Paweł Juszczyszyn. Po kolegium odczytano dziennikarzom treść uchwał sędziów. W pierwszej, sędziowie zwolnili Pawła Juszczyszyna z obwiązku rozpatrywania spraw, do których był wyznaczony. W drugiej kolegium wyraziło dezaprobatę wobec piątkowego zachowania prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie Macieja Nawackiego. Przypomnijmy, Nawacki podarł uchwały sędziów z apelem poparcia dla Juszczyszyna.

Kolegium odbywało się za zamkniętymi drzwiami

Sprawa sędziego Pawła Juszczyszyna

Kłopoty sędziego z Olsztyna zaczęły się pod koniec 2019 roku, gdy zainteresował się listami poparcia kandydatów do nowej KRS - Paweł Juszczyszyn poprosił Kancelarię Sejmu o te dokumenty. W grudniu 2019 został po raz pierwszy zawieszony przez prezesa sądu Macieja Nawackiego, który sam zasiada w nowej KRS.

Juszczyszyn nie zrezygnował z zainteresowania listami. By je zobaczyć, zdecydował się jechać do Warszawy, ale nawet w siedzibie Sejmu list nie obejrzał (choć ich ujawnienie nakazał sąd administracyjny). Pracownicy Kancelarii Sejmu tłumaczyli, że list nie pokazali, bo dostali pismo od przełożonego sędziego Juszczyszyna - sędziego Nawackiego - który cofnął mu delegację do Warszawy.

Sędzia z Olsztyna wezwał do stawienia się w sądzie szefową sejmowej kancelarii. Ale Agnieszka Kaczmarska do sądu nie pojechała - wybrała uczestnictwo w posiedzeniu jednej z sejmowych komisji. Sędzia Juszczyszyn zdecydował, że szefowa Kancelarii Sejmu ma zapłacić dwie grzywny po 3 tysiące złotych za to, że nie ujawniła list poparcia do KRS. I wezwał do sądu ministra sprawiedliwości-prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę.

A sam Juszczyn w ubiegłym tygodniu po raz drugi został zawieszony przez Izbę Dyscyplinarną SN. Odebrano mu część uposażenia. Jego sprawy zostały przydzielone innym sędziom.

W piątek w olsztyńskim sądzie odbyło się zebranie sędziów, którzy chcieli uchwalić apel popierający działania Juszczyszyna. Jednak prezes Nawacki ostentacyjnie podarł dokumenty. Jak udało nam się nieoficjalnie ustalić, w tej sprawie sędziowie chcą donieść na Nawackiego do prokuratury.

