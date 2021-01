Profil zaufany to potwierdzony zestaw danych, które identyfikują nas podczas załatwiania spraw w internetowych usługach różnych urzędów, od ZUS po skarbówkę. Te dane to imię (imiona), nazwisko, data urodzenia oraz numer PESEL. Profil zaufany jest tak zabezpieczony, aby nikt - poza jego właścicielem - nie mógł go użyć. Dzięki temu każda osoba, która ma profil zaufany i użyje go w usłudze internetowej podmiotu publicznego, jest wiarygodna.

Jak założyć profil zaufany

Profil zaufany może założyć każdy, za darmo i w dowolnym momencie. Są na to dwa sposoby. Pierwszy: przez internet, bez wychodzenia z domu. Aby to zrobić, wystarczy mieć konto bankowe, jednak najpierw warto sprawdzić, czy nasz bank taką usługę oferuje. Konto bankowe wykorzystuje się do szybkiego i bezpiecznego zakładania i potwierdzania profilu zaufanego. Chodzi o to, że twoje dane w banku są wiarygodne (zostały uwierzytelnione podczas zakładania konta). Dlatego nie musisz już potwierdzać ich osobiście w urzędzie. Proces zakładania profilu zaufanego odbywa się już na stronie banku. Drugi sposób, dzięki któremu także nie trzeba wychodzić z domu, dostępny jest dla tych Polaków, którzy posiadają już kwalifikowany podpis elektroniczny.

Profil zaufany można też założyć w urzędzie. Wniosek można wysłać przez internet, wchodząc TUTAJ >>. Jednak aby potwierdzić swoje dane, jeszcze do niedawna trzeba było udać się osobiście do punktu potwierdzającego. Dziś, podczas zakładania Profilu, należy wybrać aplikację, za pomocą której połączysz się z urzędnikiem. W ciągu kilku dni zadzwoni do ciebie urzędnik. Kiedy potwierdzi twój numer wniosku (otrzymasz go na podany przy rejestracji mail), przyśle ci na mail link do rozmowy wideo. Trzeba w niego wejść, połączyć się i włączyć kamerę. Urzędnik musi zobaczyć twój dowód tożsamości - dowód osobisty albo paszport. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, na mail dostaniesz potwierdzenie założenia profilu zaufanego.

Do czego można wykorzystać profil zaufany?

Dzięki profilowi zaufanemu można korzystać z setek usług online na wielu portalach urzędowych. Daje on dostęp do elektronicznego wniosku o wydanie dowodu osobistego czy zgłoszenia urodzenia dziecka. Z profilu zaufanego można też skorzystać, aby załatwić swoje sprawy w ZUS-ie. Dzięki niemu można też zalogować się do usługi rozliczania podatków "Twój e-PIT", bez podawania dodatkowych danych. Profil zaufany daje też kierowcom możliwość sprawdzenia stanu ich punktów karnych.