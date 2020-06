Jak mniej śmiecić i jak segregować odpady? 11 pytań, na które musisz znać odpowiedź [PODCASTY]

Zobacz wideo

W czasie pandemii zużycie przedmiotów jednorazowego użytku, jak rękawiczki czy maseczki zdecydowanie wzrosło. Brytyjska organizacja Plastic Waste Innovation Hub wyliczyła, że gdyby wszyscy obywatele Wielkiej Brytanii codzienne używali zrobionych z tworzyw sztucznych, jednorazowych maseczek, powstałoby 66 tys. ton dodatkowych odpadów. Jej członkowie rekomendują, więc używanie tych wielorazowych, np. bawełnianych, które sprawdzą się tak samo dobrze w przypadku osób, które nie mają kontaktu z osobami zakażonymi koronawirusem.

REKLAMA

Warto pamiętać, że po wyrzuceniu wszystkie jednorazowe rękawiczki czy maseczki nie znikną z powierzchni ziemi. Niektóre trafią do ścieków, a stamtąd do mórz i oceanów.

Przypominamy zatem kilka związanych ze śmieciami kwestii, o których wszyscy powinniśmy pamiętać.

1. Co dzieje się z wylewającymi się ze śmietników jednorazowymi rękawiczkami?

Koronawirus na całym świecie zwiększył zapotrzebowanie na środki ochrony osobistej: nie tylko na płyny do dezynfekcji, ale także na jednorazowe maseczki, rękawiczki i plastikowe opakowania. W Wielkiej Brytanii podobnie jak w amerykańskim stanie Maine, zawieszono zakaz stosowania plastikowych torebek. Firma Starbucks - w trosce o zdrowie klientów - zakazała w swoich kawiarniach stosowania produktów wielokrotnego użytku.

Według Antoniny Konarzewskiej z WWF Polska chęć chronienia swojego zdrowia jest zrozumiała, jednak nie wiemy, co dzieje się następnie z jednorazowymi produktami, które wyrzucamy, do i tak już przepełnionych i otwartych koszy, np. tuż pod sklepem. Dlaczego jednorazowe rękawiczki wyrzucone w ten sposób nie są poddawane recyklingowi? Jakie mogą stanowić zagrożenie?

2. Co złego jest w planowanej w Warszawie spalarni odpadów resztkowych?

W rozmowie z Pawłem Sulikiem ekspert branży gospodarki odpadami wyjaśniał, dlaczego jest przeciwny budowie w stolicy spalarni nastawionej na zagospodarowanie odpadów resztkowych. - Zgadzam się z tym, że w stolicy, żeby poprawić konkurencyjność, przydałoby się więcej instalacji do tego, aby przetwarzać odpady. Ale to, co robimy, jest wzorowaniem się na tym, co robiono na Zachodzie kilkadziesiąt lat temu. Nie jest to myślenie o tym, w jaki sposób system gospodarki odpadami ewoluuje - podkreślał Michał Paca.

Wskazywał, że z roku na rok odpadów, które wyrzucamy jako "zmieszane" będzie coraz mniej. Dlaczego?

3. Czym są obecnie śmieci i jak zmieniły się na przestrzeni wieków?

Jakie zagrożenie niosą ze sobą odpadki i co my możemy w tej sprawie zrobić? Co mówią o naszej cywilizacji? Jak wpływają na krajobraz? O swojej niedawno opublikowanej książce w rozmowie z Hanną Zielińską opowiadał Stanisław Łubieński, który jest nie tylko publicystą, ale także ornitologiem amatorem, dzielącym się swoimi spostrzeżeniami na blogu "Dzika Ochota".

4. Recykling rozwiąże wszystkie nasze problemy?

Zdaniem Michała Pacy, eksperta branży gospodarki odpadami, wcale "nie chodzi o to, żeby mieć więcej recyklingu. Chodzi o to, żeby mieć mniej odpadów". Dlaczego? Dowiesz się z rozmowy Jakuba Janiszewskiego. Posłuchaj także o pomyśle przeniesienia kosztów recyklingu na producentów.

5. Jak mniej śmiecić?

Co zrobić, by przestać marnować jedzenie? Jak mądrze segregować śmieci i jak wygląda wnętrze śmieciarki? Dlaczego warto odwiedzać lumpeksy i ile kosztuje wyprodukowanie jednego podkoszulka? Kto zajmie się naszą starą pralką, by nie trafiła do... lasu? Michał Nogaś rozmawia z Julią Wizowską, "babką od śmieci", autorką książki "Nie śmieci" (wydała ją nakładem własnym), reporterką i twórczynią bloga nanowosmieci.pl.

6. Jak segregować śmieci? [PRZEWODNIK]

Butelkę po oleju wrzucamy do plastiku? A może skoro jest tłusta jednak do odpadów zmieszanych? A co z olejem po frytkach? Czy musimy myć opakowania po jogurtach przed wyrzuceniem ich do śmieci? Czy zarówno jajka, jak i skorupki wrzucamy do bioodpadów? Na segregacyjne "od A do Z" zapraszamy razem z prezeską Fundacji Ekologicznej "Zielona Akcja".

7. Segregacja śmieci od 1 stycznia 2020 - jakie są nowe zasady, opłaty i kary?

Posłuchaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób zmieniły się zasady segregacji odpadów.

8. Kary za brak segregacji. Dobry pomysł czy "zaproszenie do systemu głębokiej inwigilacji"?

Każdy z nas będzie musiał płacić karę, nie tylko wtedy, gdy sam nie posegreguje śmieci, ale również w przypadku, kiedy nie zrobi tego jego sąsiad. Wady i zalety nowego systemu komentował w TOK FM Michał Paca, autor bloga "Sortownia Opinii".

9. Jak poprawić recykling w Polsce?

Prezes Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych w rozmowie z Aleksandrą Dziadykiewicz opowiada m.in. o tym, co dobrego przyniósł ludzkości plastik i inne tworzywa sztuczne. Podkreśla także, w jaki sposób można je przetwarzać.

10. Jakie zagrożenie niesie plastik trafiający do oceanów?

Katarzyna Guzek z Greenpeace Polska w rozmowie z Piotrem Maślakiem tłumaczy, dlaczego zakaz plastiku jest tak ważny dla środowiska.

11. Jak pozbywać się elektrośmieci? To prostsze niż myślisz

Co to jest elektrośmieć? Jak w sposób bezpieczny dla środowiska można się pozbyć niedziałających już sprzętów? Ile elektrośmieci produkuje się rocznie w Polsce? Co można ze starego sprzętu odzyskać? O tym wszystkim w rozmowie z Karoliną Głowacką opowiadał Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska.

Pobierz aplikację TOK FM i słuchaj sprytnie.