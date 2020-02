Raport NIK o odzyskiwaniu majątku z przestępstw. Marian Banaś uderza w Ministerstwo Sprawiedliwości

Waldemar Skowronski 2 godziny temu Oceniono 4 razy 4

Polska to jest śmieszny kraj ,Przestępcy Mogą Robić co chcą .A i tak co Ukradną to już nikt im nie zabierze .To dlatego że RZADZACY DAMI KRADNA NA POTĘGĘ I NIECHCA BY ODDAC CO KOLWIEK .