Warszawa rozważa wprowadzenie zakazu plastiku. Chodzi o przedmioty jednorazowego użytku

Warszawa rozważa wprowadzenie zakazu używania jednorazowych przedmiotów z plastiku. Na celowniku są m.in. zrywki, słomki i niektóre opakowania. Miasto nie ma na razie konkretnego pomysłu, jak to zrobić. Ratusz w zeszłym roku wprowadził już zakaz używania plastiku w swoich urzędach.

REKLAMA

Wiceprezydent stolicy Michał Olszewski przyznaje, że miasto przygląda się m.in. temu, co dzieje się w Wałbrzychu. Tamtejsi radni niedawno wprowadzili w mieście zakaz używania i sprzedaży jednorazowych produktów z plastiku.

- Przypadek Wałbrzycha analizowaliśmy dość pobieżnie i czekamy na orzeczenie wojewody. Chcemy sprawdzić, na ile nasze obawy, które dzisiaj mamy, dotyczące legalności tego typu przepisu są zasadne. Natomiast my sami również myśleliśmy o regulacji takiej, która wyszłaby trochę poza urząd, która również zakazywałaby wszystkich tych frakcji, które są opisane w dyrektywie. I które, przypomnijmy, w Polsce i tak będą zakazane od przyszłego roku - przekonywał samorządowiec.

Miasto liczy na to, że przynajmniej w części obiektów taki zakaz uda się wprowadzić. W tym roku chce też przeprowadzić kampanię namawiającą do rezygnacji z plastiku.

UE zakazuje jednorazowego plastiku

Parlament Europejski już w 2018 roku alarmował, że 80-85 proc. śmieci wyrzuconych przez morze na europejskie plaże zrobionych jest z plastiku. Są one uważane za jedno z głównych zagrożeń dla fauny i flory morskiej. Przegłosowano wówczas wprowadzenie zakazu sprzedaży dziesięciu produktów plastikowych jednorazowego użytku. To właśnie one stanowią 70 proc. wszystkich trafiających do mórz i oceanów śmieci.

Nowe przepisy mają zakazać sprzedaży przedmiotów takich jak plastikowe sztućce, talerze, patyczki do uszu czy mieszadełka na terenie Unii Europejskiej do 2021 roku. Zakaz ma również dotyczyć cienkich toreb plastikowych, produktów zrobionych z plastiku ulegającego degradacji tlenowej oraz polistyrenowe pojemniki fast-food. Zabiegali o to posłowie z parlamentarnej komisji ds. ochrony środowiska.

Aplikacja TOK FM. Słuchaj i testuj przez dwa tygdonie.