Ostatki 2020. Kiedy kończy się karnawał?

Symboliczny koniec karnawału, czyli Ostatki 2020, w tym roku wypadają we wtorek 25 lutego. Następnego dnia przypada Środa Popielcowa, czyli początek Wielkiego Postu. Ostatki to najpopularniejsza, ale nie jedyna nazwa, którą określamy ten czas w kalendarzu. W zależności od regionu Polski spotkamy się z różnym nazewnictwem. Na przykład w Wielkopolsce usłyszymy o podkoziołku, na Śląsku o kozelku, a na wsiach w całej Polsce o zapustach. Coraz rzadziej słyszy się natomiast o śledziku - zwyczajowo przyjęło się tak określać ostatni dzień ostatków. Obecnie zostało to ujednolicone i także ostatni dzień zabaw karnawałowych określamy mianem ostatków.

Ostatki 2020. Jak zakończyć karnawał?

W ostatki urządza się ostatnie huczne zabawy, bale przed nadchodzącym okresem wstrzemięźliwości, czyli Wielkim Postem. Najczęściej imprezy są przebierane. Na świecie ostatki nazywa się też Mardi Gras, czyli "tłustym wtorkiem". Początki karnawałowych i ostatkowych zabaw sięgają czasów Średniowiecza. Najhuczniejsze zabawy karnawałowe, a więc także te ostatkowe, spotkamy w Brazylii. Zakończenie karnawału w Rio de Janeiro jest transmitowane w telewizjach na całym świecie. Zabawy rozpoczynają się tam w piątek i trwają 5 dni - aż do Środy Popielcowej.