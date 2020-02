Robot to specjalny jeżdżący kosz, do którego podłączony jest tablet. Na tablecie młodzież zaprogramowała quiz z informacjami odnośnie segregacji odpadów. Jest w nim kilkadziesiąt pytań. Początkowo młodzi konstruktorzy sami nie znali na nie odpowiedzi – dziś już tak - niemal na pamięć.

Czy robot się sprawdza? Uczniowie byli z nim w jednej ze szkół na lekcjach pokazowych. Okazało się, że podczas rozwiązywania quizu po raz pierwszy prawidłowe odpowiedzi znało tylko 15 procent ankietowanych. Po zajęciach ten wskaźnik wzrósł o 25 procent. – To pokazuje, że nauka z naszym robotem daje efekty – mówi Mateusz.

Uczniowie chodzą do czterech szkół: Społecznej Szkoły Podstawowej im. S. F. Klonowica w Lublinie, Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi, Szkoły Podstawowej nr 6 w Lublinie oraz Społecznej Szkoły Podstawowej im. 24 Pułku Ułanów w Kraśniku. Pracują pod opieką trzech mentorów, w tym prof. Bogdana Księżopolskiego z Wydziału Informatyki Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Zajęcia odbywają się regularnie, dwa razy w tygodniu. – Pracują bardzo solidnie, nie opuszczają zajęć. Muszę przyznać, że zaskakują mnie tym, że bardzo szybko się uczą – mówi prof. Bogdan Księżopolski.

- Przychodzenie tutaj to fajna zabawa i nauka – mówią uczniowie. – Największą satysfakcję daje to, że uczymy się razem pracować, w grupie, a dzięki temu zdobywamy nagrody – tłumaczy Mateusz. – Po pierwsze bawimy się, a po drugie – uczymy się nowych umiejętności, na przykład budowania albo programowania, ćwiczymy współpracę i jest bardzo fajnie – dodaje Dominik.

W eliminacjach krajowych First Lego League wzięło udział 67 zespołów z całej Polski, a drużyna Robo Team okazała się najlepsza. Teraz ze swoim robotem jadą na zawody do Niemiec. Ale nie tylko Niemcy są w zasięgu ręki młodych naukowców. Walczą też o wyjazd do Stanów Zjednoczonych.

Ich projekt badawczy dotyczący segregacji śmieci znalazł się wśród pięciu najlepszych projektów w półfinale FLL Hungary & Poland. Drużyna została zaproszona do dalszej rywalizacji o nagrodę FIRST LEGO League Global Innovation Award. Nagroda jest przyznawana za projekt oryginalny, kreatywny, skuteczny, innowacyjny i zawierający realistyczne rozwiązanie. 20 najlepszych drużyn zostanie w czerwcu 2020 roku zaproszonych do Orlando na Florydzie, by wziąć udział w warsztatach i ceremonii wręczenia nagród zespołom, które przygotowały najlepsze projekty na świecie.

Drużyna ma swój profil na Facebooku – tam można śledzić ich dokonania i postępy.

