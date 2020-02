Robert Kubica o DTM: Przed 2006 rokiem Formuła 1 też zbyt popularna nie była

Robert Kubica już oficjalnie w nadchodzącym sezonie będzie ścigać się w serii DTM w samochodzie BMW. To bardzo popularna - szczególnie w Niemczech - seria wyścigów - nazywana "Formułą 1 z dachem". Ale w Polsce nie jest jeszcze tak rozpoznawalna. - Na świecie to bardzo znana seria, stoi na bardzo wysokim poziomie. Będę miał możliwość ścigania się z bardzo utalentowanymi kierowcami. A co do popularności w Polsce, to powiem tak: Formuła 1 przed 2006 rokiem (wtedy Kubica zaczął starty w tych wyścigach red.) też zbyt popularna nie była, a po miesiącu mieliśmy mnóstwo specjalistów. Fani znają DTM i mam nadzieję, że kibice z Polski, a wyścigi będą na torach przy granicy z naszym krajem, przyjadą. Seria DTM jest też bardziej otwarta i dostępna niż F1 – przekonywał w TOK FM Kubica.

Polski kierowca będzie jeździł samochodem BMW, ale w barwach prywatnego zespołu Orlen Team ART. - Idąc do DTM, wchodzisz na teren specjalistów. Nawet czołowi kierowcy F1 nie mieli łatwo w tej serii. Potrzeba czasu. Mam nadzieję, że będę sobie radził dobrze. Doping polskich kibiców jest niezwykle ważny, dlatego wszystkich zapraszam na wyścigi DTM, gdzie będą mogli podziwiać, mam nadzieję biało-czerwone BMW walczące o czołowe lokaty – mówił Robert Kubica. Jak dodał, jego auto BMW M4, ma jedną ciekawą cechę. - Ma kokpit z włókna szklanego, tam nie ma blachy. Wygląda zatem bardziej futurystycznie niż BMW M4, jakie można spotkać na drogach – mówił.

Jednocześnie Kubica pozostanie kierowcą testowym zespołu F1 - Alfa Romeo Racing Orlen. - Ten rok zapowiada się bardzo pracowicie. Za jednym zamachem przejadę dwa sezony w dwóch różnych kategoriach. W DTM mam do przejechania dziesięć weekendów, w każdym po dwa wyścigi. A i jako kierowca testowy w F1 mam bardzo dużo pracy - również poza torem. Mam nadzieję, że uda się to zgrabnie połączyć – podsumowywał Robert Kubica.

Całej rozmowy z Robertem Kubicą posłuchach dzięki aplikacji TOK FM.