Alertem objęta jest północna część województw zachodniopomorskiego i pomorskiego, zachodnio-południowa część województwa dolnośląskiego oraz południowa część województwa podkarpackiego.

REKLAMA

Na obszarach tych należy spodziewać się wiatru wiejącego ze średnią prędkością od 30 km/h do 55 km/h, a w porywach do 90 km/h. Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 6 rano w poniedziałek.

Na Bałtyku sztorm. Wiatr w porywach będzie osiągał 9 do 10 w skali Beauforta.

Pierwszy - najniższy - stopień ostrzeżenia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. IMGW zaleca w związku z tym ostrożność i śledzenie komunikatów o pogodzie.

Huragan Dennis

Ocieplenie i silny wiatr to pokłosie huraganu Dennis, który dotarł nad Europę znad Atlantyku.

Brytyjskie krajowe biuro meteorologiczne dla całego kraju wydało ostrzeżenia przed silnym wiatrem. To nie wszystko - w Anglii i Walii obowiązują alerty drugiego stopnia przed ulewnymi opadami deszczu. Wielka Brytania zaledwie przed tygodniem mocno odczuła skutki sztormu Ciara, który przyniósł prócz silnego wiatru silne opady deszczu.