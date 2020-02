Prezydent nie ma wątpliwości, że KRS została wybrana prawidłowo. Nawet sprawa poparcia dla sędziego Nawackiego nie jest problemem

Ja też nigdy nie miałem od samego początku wątpliwości, że PAD to niesamodzielny partyjny tylko PiS prezydent.

Smutny los będzie czekał Anżeja po przegranych majowych wyborach,jak będzie odchodził w niesławie jako jedyny taki niesamodzielny dający sobą manipulować prezydent w całej historii wolnego państwa polskiego od odzyskania niepodległości w 1918r.

Na pewno nie jest to powód do dumy,a raczej jego hańby być tak postrzeganym przez większość społeczeństwa.

Skończy zapomniany, nawet przez PiS,a co najmniej być może z zarzutami łamania konstytucji RP stanie przed TS.