Protest rolników w Warszawie. "W Polsce nie rządzą politycy, ale korporacje".

Rolnicy protestują przeciwko polityce sieci handlowych i bezradności urzędników. Kilkudziesięciu z nich - zrzeszonych w AgroUnii - zebrało się we wtorek (18 lutego) przed siedzibą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie.

Rolnicy chcą, aby politycy i urzędnicy zwrócili uwagę na to, co sprzedają duże sieci handlowe. Według nich zamiast warzyw i owoców produkowanych w Polsce importują one produkty zza granicy. Co więcej - jak twierdzą rolnicy - sklepy oszukują klientów, znakując towary jako pochodzące z Polski, mimo że przyjeżdżają z krajów oddalonych nawet o kilka tysięcy kilometrów.

- Politycy się boją i trzeba jasno powiedzieć: w Polsce nie rządzą politycy, nie rządzą partie polityczne, tylko rządzą korporacje. Depczą po UOKiK-u, po Ministerstwie Rolnictwa i za chwilę będą deptać po całej Polsce - przekonywał lider AgroUnii Michał Kołodziejczak.

- Nie ma naszej zgody na zagraniczne towary w polskich sklepach, kiedy sa dostępne te towary z Polski. Nie ma na to naszej zgody, bo to powoduje, że produkcja rolna z roku na rok jest w Polsce coraz mniejsza i w dalszej konsekwencji nie daje nam to bezpieczeństwa żywnościowego - podkreśłał Kołodziejczak.

Lider AgroUnii zwracał również uwagę, że sprowadzanie do Polski produktów - które są dostępne w naszym kraju - z odległych państw w ogóle nie jest ekologiczne.

W reakcji na protest rolników UOKIK wydał komunikat, w którym stwierdza, że walka z nieprawidłowościami na rynku rolno-spożywczym to jeden z priorytetów urzędu. Podkreślono, że zeszłym roku Inspekcja Handlowa zakwestionowała niemal co czwartą partię skontrolowanych warzyw i owoców, najczęściej ze względu na brak informacji lub błędne oznakowanie o kraju pochodzenia. Nałożonych zostało ponad 260 kar na łączną kwotę ok. 200 tys. złotych.

Obhecnie UOKiK prowadzi 24 postępowania z zakresu przewagi kontraktowej. Bada m.in. politykę sieci handlowej Biedronka wobec producentów artykułów rolnych i spożywczych.

Protest rolników. Blokada Biedronki

AgroUnia od kilku miesięcy prowadzi agropatrole, w których wykazuje, że błędy w znakowaniu towarów to codzienność. Rolnicy chcą dzisiaj w tej sprawie złożyć pozew przeciwko Biedronce. Na razie ruszyli w kierunku jednego ze sklepów tej sieci, znajdującego się w centrum Warszawy.

Jak poinformowali członkowie AgroUnii wiele osób będzie robić zakupy po jednym produkcie, aby zwrócić uwagę na problem ich fałszywego znakowania.

Rolnicy zapowiedzieli, że sklep będą blokować przez kilka godzin.

