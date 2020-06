Młynki do rozdrabniania resztek żywności uratują nas przed nadmiarem śmieci? "To absurdalne rozwiązanie"

Zobacz wideo

Na podobnym pomysł wpadł jeden z mieszkańców Tychów. Nie chcąc płacić więcej za odpady żywnościowe, stwierdził, że jego kłopoty rozwiązałoby zamontowanie pod zlewem specjalnego młynka. Swojej krytyki nie kryje wobec takiej idei jednak prezes miejskiej oczyszczalni.

REKLAMA

- To jest absurdalne rozwiązanie, które spowoduje totalne zaszczurzenia miasta - podkreśla w rozmowie z TOK FM Zbigniew Gieleciak i tłumaczy, że resztki żywności w sieci kanalizacyjnej spowodują rozmnożenie się szczurów i innych gryzoni. - Chyba nikt by nie chciał, żeby szczury mu przychodziły pod dom czy wchodziły do mieszkań. Koszty deratyzacji potem tego wszystkiego, utrzymania w czystości, zwalczania gryzoni, byłyby dużo większe niż koszty odbioru odpadów żywnościowych - zapewnia.

Jego zdaniem nie jest to jednak jedyny powód, dla którego takie rozwiązanie nie powinno być stosowane. Problemem mogą być też stare sieci kanalizacyjne, w których występują przeciwspadki, czyli woda nie jest w nich odprowadzana grawitacyjnie. - Jeśli gdzieś będą zastoje, spowoduje to zagniwanie znajdujących się w wodzie resztek jedzenia. A to z kolei doprowadzi do tego, że ze studzienek będzie się po prostu unosić odór - tłumaczy.

Zbigniew Gieleciak nie miałby także zaufania do osób korzystających z takiego urządzenia. Do kanalizacji obecnie nie można wrzucać m.in. tłuszczy. Zdaniem prezesa oczyszczalni, mając zamontowany w domu młynek, który pozwala na pozbycie się tzw. śmieci bio, mieszkańcy miast używaliby go także do utylizacji innych produktów, np. oleju. - To doprowadziłoby do zatykania się przewodów. A jeśli zaczną się zatykać, trzeba będzie zintensyfikować ich czyszczenie. Czyli wzrosną koszty obsługi sieci - wskazuje.

Więcej odpadów bio w kanalizacji to też problem dla oczyszczalni. - Trzeba będzie zużyć więcej energii, kupić dodatkowe flokulanty, trzeba będzie zagospodarować powstałe z tego odpady. Będzie dużo więcej azotu i fosforu, którego usuwanie już i tak jest problematyczne - wymienia Gieleciak. Jego zdaniem gdyby używanie młynków stało się powszechną praktyką, zdecydowanie wzrosłyby koszty w procesie gospodarki wodno-ściekowej. A za to koniec końców i tak zapłacą mieszkańcy.

Po prostu prawo na to nie pozwala

Rzecznik Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie Marek Smółka kwestię używania młynków kwituje krótko: zabrania nam tego polskie prawo. - Wskazuje na to ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Według jej przepisów nie wolno do urządzeń kanalizacyjnych wprowadzać odpadów, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości rur. A do tego mogą doprowadzić nawet rozdrobnione resztki jedzenia - podkreśla.

I również zwraca uwagę na to, że zlew i kanalizacja to nie śmietnik. W momencie dopuszczenia do użytkowania młynków koloidalnych jego zdaniem do sieci kanalizacyjnej trafiać zaczęłyby nie tylko resztki pożywienia, ale także przedmioty plastikowe i artykuły higieniczne. To mogłoby z kolei doprowadzić do awarii całej sieci oraz zmienić skład wody wypływającej do rzek z oczyszczalni. Ale nie chodzi tylko o mogące trafić do rzeki drobinki plastiku. W Polsce stawia się na naturalne oczyszczanie wody - filtrami węglowymi lub organicznymi. - Gdyby młynki koloidalne były używane w naszym kraju powszechnie, technologiczny proces oczyszczania zostałby zaburzony, a ścieki byłyby o wiele bogatsze w związki organiczne, co niekorzystnie wpłynęłoby na środowisko naturalne - zaznacza.

- Trzymanie się reguły, że nie wrzucamy do kanalizacji żadnych odpadów, zmniejsza ryzyko awarii, których przecież nikt sobie nie życzy, chociażby ze względu na brzydki zapach. Nie mówiąc już o stratach, jakie powstają, kiedy ścieki cofną się i zaleją mieszkanie, ogród czy ulicę - przekonuje Smółka.

Aplikacja TOK FM. Słuchaj i testuj przez dwa tygodnie za darmo.