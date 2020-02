polak_nieprawdziwy godzinę temu Oceniono 4 razy 4

Skarlały dziad musiałby przeprosić za "zdradzieckie mordy", Pawłowicz musiałaby przeprosić, że obraża estetykę, Lichocka musiałaby przeprosić, że jest chamką, duda musiałby przeprosić miliony Polaków za to co wygaduje itd.

Daj sobie spokój Krycha.

Pracujesz za naszą kasę. Robisz to źle, tam gdzie urząd wymaga powagi, ty wprowadzasz maniery rodem z obory i ten co ci za pracę płaci, a nie może cię zwolnić, ma prawo do krytyki, nawet wulgarnej.