NACISKAĆ NACISKAĆ PRZED WYBORAMI! Będzie co odbierać po wyborach. Prąd w górę? Czynsze? Paliwo? Cukier? Bilety? Naiwni górnicy, jak zwykle dała się ukryta opcja kupić. .....komuna was wypaczyła do szpiku kości.....i ogłupiła do cna. Tylko dlaczego my wszyscy mamy za waszą głupotę płacić?

DLACZEGO POZWALACIE NA SPRZEDAŻ WĘGLA Z ZAGRANICY?? przecież wasz węgiel leży odłogiem!!