Kolejna francuska gmina zawiesza partnerstwo z polskim miastem ze "strefą wolną od LGBT". A będą następne

O sprawie informują francuskie media. Mer gminy Nogent-sur-Oise zdecydował się zawiesić utrzymywane od 15 lat partnerstwo z Kraśnikiem. To miasto na Lubelszczyźnie, które w maju 2019 roku przeważającą większością głosów radnych przyjęło uchwałę w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego powstrzymania ideologii LGBT przez wspólnotę samorządową.

- To nie do przyjęcia ze względu na moje przekonania, na przekonania naszej społeczności i całej Republiki. Zamierzamy przekazać nowemu burmistrzowi, którego uważam za bardziej otwartego niż jego poprzednik, wyrazy naszego zaskoczenia, ale jednocześnie odmówić współpracy - oświadczył mer Nogent-sur-Oise, Jean-François Dardenne. Dodał, że zamierza w pełni dać wyraz jego zaniepokojeniu tą decyzją, która - w jego mniemaniu - może okazać się niebezpieczna. - W oczekiwaniu na zwrot w tej sytuacji zawieszamy wszystkie nasze wspólne projekty z Kraśnikiem - dodał.

Daniel Niedziałek, główny specjalista ds. komunikacji społecznej w urzędzie w Kraśniku potwierdza, że burmistrz miasta, Wojciech Wilk z Platformy Obywatelskiej, zdaje sobie sprawę z zawieszenia współpracy. - Otrzymaliśmy link do profilu Nogent-sur-Oise na Facebooku na ten temat, ale pismo papierowe do nas nie wpłynęło. Czekamy na oficjalne stanowisko - informuje w rozmowie z TOK FM.

Niedziałek zaznacza też, że na 28 lutego zaplanowane jest posiedzenie rady miasta. - Burmistrz będzie rozmawiał na ten temat z radnymi. Poinformuje ich o zaistniałej sytuacji w związku z podjętą przez nich w ubiegłym roku uchwałą - podaje. Dalsze decyzje w tej sprawie będą należały do rady. Jeżeli ta będzie obstawała przy swoim stanowisku, partnerskie relacje obu miast prawdopodobnie zostaną całkowicie zerwane. Niedziałek podkreśla, że nie będzie to korzystne, zwłaszcza z punktu widzenia młodzieży. - Nasza współpraca opierała się głównie na wymianie kulturalno-sportowej miedzy miastami, która odbywała się regularnie, co roku - wyjaśnia urzędnik. Jak dodaje, w ubiegłym roku młodzież z Kraśnika gościła we Francji, teraz - w kwietniu - spodziewana była rewizyta. - Ona już została odwołana - informuje Niedziałek.

Dopytywany, czy burmistrz Wojciech Wilk będzie starał się nakłonić radnych do wycofania uchwały odpowiada, że burmistrz "po prostu poinformuje o wszystkich konsekwencjach związanych z odczytywaniem tej uchwały przez społeczności w innych krajach, gdzie są one odbierane jako jednoznacznie homofobiczne i niezgodne z ich systemem wartości".

Współpraca między Kraśnikiem a Nogent-sur-Oise trwała od 2004 roku.

Kraśnik nie jest pierwszy. Nie będzie ostatni?

Przypomnijmy, że jest to druga francuska gmina, która zdecydowała się na podobny krok. Wcześniej, po 26 latach wspólnych działań partnerskich, gmina Saint-Jean-de-Braye we Francji zawiesiła oficjalne stosunki z gminą Tuchów w Małopolsce. W jej ramach uczniowie z liceum we Francji i w Tuchowie wyjeżdżali np. na wymiany czy staże.

Wygląda jednak na to, że to nie koniec. Zagrożone jest również partnerstwo Puław z miastem Douai, trwające od 2004 roku. - Pomimo naszej historycznej przyjaźni z Polską i z Puławami, uważam to za skandal. Poza absurdalną naturą (orientacja seksualna nie jest wszak wyborem), uchwała ma naturę poważnego ataku na wolności publiczne - stwierdził cytowany przez francuskie media mer miasta, Frédéric Chéreau. Dodał, że nie życzy sobie zaproszenia dla władz Puław na tegoroczny festiwal Gayanta. Zapowiedział również, że zaproponuje radzie miasta zawieszenie partnerstwa.

Informacja o podjęciu uchwały o "strefach wolnych od LGBT" przez szereg polskich miast dociera do kolejnych francuskich gmin - wiele z nich dowiaduje się o wszystkim od lokalnych mediów, które proszą je o komentarz. Tak było w przypadku gminy Douchy-les-Mines, której gminą partnerską jest podkarpacki Mielec. Do tamtejszego urzędu wysłane miało zostać zapytanie ws. uchwały. Od odpowiedzi na to pismo ma zależeć decyzja co do utrzymania kontaktów.