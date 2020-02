Atak na sędzię w Rybniku. Sprawca usłyszal zarzut i został aresztowany

„Wczoraj prokurator w godzinach wieczornych wykonał czynności z podejrzanym o napaść na sędzię. Dziś złożono wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd Rejonowy w Gliwicach uwzględnił wniosek i zastosował areszt na dwa miesiące” - poinformowała PAP prok. Karina Spruś z Prokuratury Okręgowej w Gliwicach.

Atak na sędzię w Rybniku

O ataku podsądnego na sędzię podczas posiedzenia poinformowało w czwartek na swoim profilu społecznościowym Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia. Podsądny uderzył kobietę pięścią w okolice obojczyka. Napastnika obezwładnił protokolant.

Do zajścia doszło podczas posiedzenia, na którym sąd rozpoznawał zażalenie 39-latka na odmowę wszczęcia dochodzenia. Kiedy sąd utrzymał w mocy decyzję o odmowie wszczęcia i pouczył, że postanowienie jest niezaskarżalne, mężczyzna najpierw obrażał sędzię, za co została nałożona na niego kara w wysokości 500 zł. Po chwili wbiegł za stół i uderzył sędzię.

W piątek przed południem zastępca prokuratora okręgowego w Gliwicach prok. Krzysztof Skiba poinformował PAP, że śledztwo to jest prowadzone przede wszystkim pod kątem przestępstwa napaści na funkcjonariusza publicznego - w formie śledztwa własnego prokuratora.

Jak podała w piątek rzeczniczka Prokuratury Krajowej Ewa Bialik, zastępca prokuratora generalnego objął nadzorem postępowanie dotyczące napaści na sędzię. Jeszcze w czwartek prok. Bialik zapewniła, że prokuratura ma żądać dla sprawcy najsurowszych konsekwencji, jakie przewiduje prawo, a także wystąpić o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania.

Jak przekazała w piątek rzeczniczka śląskiej policji podinspektor Aleksandra Nowara, gdy po ataku na sędzię rozległ się alarm – możliwość jego uruchomienia jest w każdej sali sądowej – policjanci pobiegli na miejsce. W tym czasie była tam już ochrona, wyprowadzająca mężczyznę. Stan zdrowia zaatakowanej nie wymagał wezwania pomocy lekarskiej. Sędzia bezpośrednio po zajściu nałożyła na napastnika, mieszkańca Wodzisławia śląskiego, karę 14-dniowego pozbawienia wolności, zgodnie z art. 49 ustawy o sądach.

Atak na sędzię. Ironiczny wpis wiceministra

Zdaniem Michała Wójcika, wiceministra sprawiedliwości, wersja wydarzeń jest jednak inna od tej podawanej przez to stowarzyszenie. Według informacji podawanych przez Iustitię, podsądny przeskoczył przez stół sędziowski, uderzył kobietę w pięścią w okolice obojczyka, a następnie skopał. Jak pisało stowarzyszenie, napastnik miał przy sobie nóż, który mu odebrano przed wejściem do budynku.

Wójcik, odnosząc się do tych informacji, napisał, że "są trzy prawdy: świento prawda, tys prawda i... prawda wg Iustitii". "Był nożyk do obierania ziemniaków, podobno nikt nikogo nie skopał, lekarz nie musiał interweniować, a awanturujący się mężczyzna został zatrzymany" - dodał.

Wiceminister sprawiedliwości napisał też, że podziękował pracownikowi tego sądu i zaprosił go do ministerstwa. "Wieczorem rozmawiałem z bohaterskim Pracownikiem SR w Rybniku. Bardzo podziękowałem za jego wspaniałą postawę i zaprosiłem w przyszłym tygodniu do resortu" - napisał.

