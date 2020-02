Barbara Kaczmarek trafiła do szpitala o godz. 3 w nocy z piątku na sobotę. Była w stanie krytycznym. Miała poważne i rozległe obrażenia głowy i mózgu.

- Biegły z zakresu medycyny sądowej nie pozostawił wątpliwości, że powstałe obrażania nie mogły być spowodowane przez samą pokrzywdzoną, lecz są konsekwencją pobicia. Uraz jest skutkiem przestępstwa. W związku z tą sprawą zatrzymano 34-letniego syna kobiety, który w niedzielę usłyszał zarzuty - informował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania.

Pogotowie powiadomił syn kobiety, który twierdził, że znalazł matkę nieprzytomną w łóżku w domu w Dąbrówce Wielkiej i prowadzi reanimację. Jak wyjaśnił rzecznik, Kaczmarek przebywała w domu jedynie w towarzystwie podejrzanego 34-latka. W mieszkaniu widoczne były liczne ślady krwi.

Zarzuty dla syna

Syn kobiety został zatrzymany. W niedzielę usłyszał zarzuty spowodowania u swojej matki ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu. To zbrodnia zagrożona karą więzienia do 15 lat.

Prokurator Kopania poinformował, że po przeprowadzeniu sekcji zwłok, śledczy podejmą decyzje co do zmiany zarzutów, które zostały postawione 34-letniemu synowi kobiety.

Prokuratura Rejonowa w Zgierzu (Łódzkie) złożyła wniosek do sądu o tymczasowy areszt. W poniedziałek sąd przychylił się do tego wniosku. Dalsze zatrzymanie podejrzanego uzasadniono obawą matactwa i grożącą mu surową karą.

- W czasie przesłuchania mężczyzna nie przyznał się do winy. Złożył obszerne wyjaśnienia, których treści nie ujawniamy. Po przesłuchaniu uzyskaliśmy uzupełniającą opinię biegłego z zakresu medycyny sądowej, co do możliwego mechanizmu powstania obrażeń. Potwierdziła ona zasadność zarzutu - poinformował w poniedziałek prokurator Krzysztof Kopania.

Kaczmarek funkcję wójta gminy Zgierz sprawowała od 2014 roku. Była pierwszą kobietą wybraną w tej gminie na to stanowisko.