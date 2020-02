"Rz": Polska jest gotowa na koronawirusa tylko na papierze

getz54 godzinę temu 0

Polska jest gotowa na koronawirusa tylko na papierze. Oczywiście ze tak. Tak samo jak na ASF czy ptasią grypę.

Polska jak juz wspominałem, zarazona jest śmiertelnym wirusem ,,ZSRR,, Potworną bylejakością, brakiem racjonalnego myślenia, intelektualnym lenistwem. Pieniądze w tym kraju nie są wydawane na leczenie chorób, profilaktykę, zdrowie obywateli, tylko na zabezpieczenie sobie władzy przez aktualnie rządzących. Setki milionów złotych wydaje się na Macierewiczowskie ZOMO, tzw. Weekendowe Wojska Obrony Terytorialnej. Oni mają strzec terytorium obsikanego przez bolszewików i nie dopuścic do obalenia władzy siłą. Dziesiątki milionów złotych idą na rózne ,,Pegasusy,, potrzebne do śledzenia obywateli, na słuzby specjalne, pilnujące wyłącznie bezpieczeństwa i pomyślności tej władzy. Suweren ma tylko raz na 4 lub 5 lat zagłosowac na nich i do budy. Ządzą nami wybitni dyletanci, dla nich koronowirus, AH1N1, ebola, ASF, to jakieś SF. Wzrost cen zywności spowodował reakcję ministra rolnictwa wybitnego intelektualisty z piętnem debilizmu na gębie. Jedzcie BOBRY. Następnie wzbogaci nasze menu

o jeze, bociany i wiewiórki, bo duzo tego, a dziki kazał wybic. Minister zdrowia jest kardiologiem, tak samo zna się na zarządzaniu słuzbą zdrowia jak prawnik Duda na przestrzeganiu prawa. Macierewicz jest histerykiem po historii,

ekspertem od wybuchów termobarycznych, Rzecznik Praw Dziecka jest zwolennikiem katowania dzieci, bo są takie bezbronne.... Pomysły na rządzenie płyną do bolszewików z kościoła katolickiego, od egzorcystów, pedofilii.

Komisje sejmowe zapchane są nawiedzonymi zwolennikami Ordo Iuris. Ale jak centralna postac tej władzy, Jarosław Kaczyński, odmawia wykonania wyroku sądu, nakazującego mu poddac się badaniom psychiatrycznym

na oddziale zamkniętym szpitala, to skoro ,,On,, moze obejśc się bez pomocy lekarza, lekarstw, to inni Polacy, małe dzieci chore na raka, tez mogą się obejśc bez tego. I oto chodziło Lichockiej, pokazała to w Sejmie. Pieprzcie się i nie pokazujcie swoich łysych głów bez brwi i rzęs .... błazny. ( powtórzyła to dwukrotnie) Jak Dudek wygra te wybory, nastanie okres smuty, jakiej jeszcze w tym kraju nie było.