20 lat od publikacji "Sąsiadów" Jana Tomasza Grossa. "Przyszedł okres odepchnięcia prawdy pod tytułem polityki historycznej, wstawania z kolan"

Cezary Łasiczka zwrócił uwagę, że już dziewięć lat temu profesor był w jednym z wywiadów pytany, czy Polska i Polacy zmienili się od chwili ukazania się publikacji. - Czy zmieniła się ich świadomość historyczna, gotowość do dyskusji. Powiedział pan, że ogromnie (...). To był 2011 rok, a w 2020? - pytał dziennikarz TOK FM.

- To zależy jak patrzeć na rzeczywistość. Taka rzecz, która się wydarzyła po publikacji "Sąsiadów" i trwa do dzisiaj, to jest otwarcie intelektualistów i humanistów, którzy pracują w dziedzinie historii, również kultury, na problematykę polsko-żydowską i zrozumienie, że dramat tych wydarzeń miał w sobie również jako bardzo ważny wątek ten aspekt, w którym polscy sąsiedzi mordowali swoich żydowskich sąsiadów - mówił Jan Tomasz Gross. I zwrócił uwagę na inny wątek. - Przyszedł okres odepchnięcia tej prawdy pod tytułem polityki historycznej, "wstawania z kolan", Bóg wie czego jeszcze i fałszowania przeszłości przez rząd, który doszedł do władzy w 2015 roku - tłumaczył prof. Gross. Podkreślił też, że nim do władzy doszła Zjednoczona Prawica, wcześniejsze rządy również nie były zbytnio zainteresowane tym, aby ten aspekt wydarzeń z czasów II wojny światowej utrwalić w wiedzy powszechnej.

Zdaniem gościa Cezarego Łasiczki w Polsce mamy do czynienia z "podzieloną rzeczywistością". - Z jednej strony jest elita - tak ją nazwijmy - która jest zaangażowana i robi mnóstwo ciekawych, dotyczących tych wydarzeń. A z drugiej strony nastąpiło jakieś takie zamknięcie i polityczny nacisk na to, żeby historię okupacji w wymiarze stosunków polsko-żydowskich opowiedzieć fałszywie - ocenił Jan Tomasz Gross.

Jego zdaniem mogłoby się to zmienić poprzez przekazywanie oraz upublicznienie wiedzy na tego, co wydarzyło się w czasie II wojny światowej. - W taki sposób, żeby młodzież w szkole, ludzie, którzy nie interesują się specjalnie pracami specjalistów, ale są zainteresowani historią, żeby mieli łatwo dostępny przekaz, który jest prawdą o historii naszego społeczeństwa - mówił profesor, podkreślając, że zagłada polskich Żydów jest przecież najważniejszym wydarzeniem XX-wiecznej historii Polski.

Po co przepracowywać traumy?

Profesor Jan Tomasz Gross nie ma wątpliwości, że przepracowanie traum jest dla zbiorowości ważne. - Prawdą jest również, że skonfrontowanie własnej przeszłości - czy to we własnej biografii indywidualnej, czy w biografii zbiorowej - zgodnie z tym, co się wydarzyło, niesamowicie uwalnia człowieka i zbiorowość. Zakłamanie znika, znika potrzeba udawania, że jest się kimś innym, niż się było naprawdę - tłumaczył gość TOK FM.

Według badacza jedną z zalet przepracowania polskiej traumy byłoby także to, że antysemityzm przestałby być tak ważnym elementem światopoglądowym. Profesor wskazywał "jak bardzo pisowska formacja polityczna jest zakorzeniona w endeckiej tradycji". - Centrum, esencją, jądrem endeckiej tradycji politycznej w Polsce jest antysemityzm oczywiście - podkreślił gość TOK FM, tłumacząc, że w jednej książek ("PiS i antysemityzm, czyli pośmiertne zwycięstwo Dmowskiego") wyjaśniał "jak bardzo antysemicki sposób myślenia tkwi w pisowskim przekazie".

Jego zdaniem hejt, jaki pojawił się w dyskursie publicznym, nie wziął się znikąd. - Poczynając od tej kompletnej fikcji dotyczącej smoleńskiej katastrofy, którą PiS rozbudował, to był właściwie ten starter, który ich wyrzucił do władzy, (...), potem te różne obrzydlistwa, które od czasu wygadywali pisowcy politycy, w rodzaju tego, że uchodźcy roznoszą zarazki, potem ta cała opowieść pełna nienawiści o LGBT... Coraz to mamy do czynienia z takim wzorem myślenia i odnoszenia się do ludzi, który tkwi głęboko w antysemickim przekazie lat międzywojennych - przekonywał prof. Jan Tomasz Gross w rozmowie z Cezarym Łasiczką.

