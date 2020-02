Zachodniopomorska Solidarność protestuje przeciwko odwołaniu szefa NFZ. "Tak postępowała ubecja"

Zachodniopomorska Solidarność we wtorek (25 lutego) zawiesiła współpracę z Prawem i Sprawiedliwością i domaga się pilnego spotkania z Jarosławem Kaczyńskim. Jak wyjaśniał podczas porannego protestu w Szczecinie szef związkowców, Mieczysław Jurek, czarę goryczy przelała wymuszona dymisja dyrektora Narodowego Funduszu Zdrowia.

- To są formy rodem z PRL-u, tak postępowała ubecja i my się z tym nie zgadzamy. Myśmy przeżywali to w odpowiednim czasie i stosowanie tego rodzaju metod nigdy nie będzie akceptowane przez Solidarność - mówił, pytany o dymisji szefa NFZ.

Przed siedzibą NFZ w Szczecinie Solidarność powiesiła wielki baner z hasłem "akcja protestacyjna".

Sprawa wymiany szefa zachodniopomorskiego NFZ to nie jedyny temat, jaki Mieczysław Jurek chciałby poruszyć w czasie spotkania z Jarosławem Kaczyńskim. Szef "S" Pomorza Zachodniego wymienił m.in. brak dotacji na budowę nowej siedziby wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego, widmo zwolnień w działającej w Szczecinie spółce kolejowej.

Zachodniopomorska Solidarność zawiesza kontakty z PiS

O decyzji ws. zawieszenia współpracy z partią rządzącą zachodniopomorska Solidarność poinformowała wczoraj (25 lutego).

W oświadczeniu związkowców czytamy, że "w trosce o dalszą dobrą współpracę i w związku z nabrzmiałymi problemami grożącymi wybuchem konfliktów społecznych" związkowcy domagają się spotkania z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim, w obecności Piotra Dudy - przewodniczącego Komisji Krajowej.

Zachodniopomorska Solidarność zdecydował też wczoraj o poparciu Andrzeja Dudę w wyborach na prezydenta.

