kreciarobota59 4 godziny temu Oceniono 1 raz 1

Wybór tego projektu jest obrazą Polaków . Celowo wybrano projekt nic nie przedstawiający z tą bitwą. Jak to łuk Triufalny postawić Polakom? By obudziła się w nich siłą, jedność. Tym projektem bezpłciowym zamknięto Polakom gęby, macie pomik jak chcieliście, ale to my wam wybierzemy nie wy. Walcie się tym pomnikiem. Jestem przeciw takiemu projektowi.