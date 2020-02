Warszawa. Mieszkańcy protestują przeciwko podwyżkom opłat za wywóz śmieci. "Niesprawiedliwe"

robertes777 pół godziny temu Oceniono 3 razy 3

PO wprowadziła komunistyczny podatek i mamy. Jest dowolność w wyborze operatora telefonii, przesyłek pocztowych, sprzedaży prądu i do czasu rządów PO była swoboda w wyborze wywozu śmieci. P.Frankowski odsyła do autorów Ustawy, a jest to Ustawa z dnia 25 stycznia 2013 r. Dz.U. 2013 poz. 228. Był to rząd Rząd Donalda Tuska koalicja Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego za czasów prezydenta RP Bronisław Komorowski. PiSowi jest teraz trudno wszystko POsprzątać.