Jak nie ma w Polsce jak jest ? Ludzie ktorzy pracuja w szpitalach informuja o przypadkach (w lodzi chyba) i zadne blokady informacyjne tego nie powstrzymaja. Tak jak w przypadku smierci adamowicza. O tym ze odszedl wiedzialem juz 3 h przed oficjalna informacja po znajoma funfla tam pracowala. Ale rzadowe debile uwazaja ze nie warto siac paniki. No coz, ja i tak sie dowiem. Jedyne co osiagniecie to utrata zaufania do mediow i rzadu. I to w niby demokratycznym kraju ktory narzeka na cenzire chinczykow. Frajerzy