Czy Polska jest gotowa na koronawirusa? Dziś w tej sprawie zbiera się BBN i Sejm

Dziś na dodatkowym posiedzeniu zbiera się Sejm, podczas którego rząd przedstawi informację dotyczącą nowego koronawirusa m.in. o podjętych już działaniach i dalszych zamierzeniach. O zwołanie specjalnego posiedzenia zwrócił się do marszałek Sejmu Elżbiety Witek prezydent Andrzej Duda.

Prezydent zwrócił się do marszałek Witek w środę, by pilnie zwołała specjalne posiedzenie Sejmu ws. koronawirusa. Uzasadniał, że chce, by rząd udzielił informacji społeczeństwu, jaka jest aktualna sytuacja w związku z szerzącą się w Europie epidemią zachorowań wywołanych koronawirusem, jakie działania zostały podjęte oraz w jaki sposób zabezpieczani są Polacy, by w jak najmniejszym stopniu koronawirus dotknął nasz kraj.

Sejm zbiera się o godz. 10. Posłowie wysłuchają informacji rządu o podjętych działaniach i o stanie przygotowań państwa związanych z zagrożeniami epidemicznymi w Polsce i Europie. Wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha poinformował, że Andrzej Duda weźmie udział w tym posiedzeniu.

Informacja rządu ws. koronawirusa będzie jedynym punktem posiedzenia.

Wcześnej, bo o 8.45 rozpocznie się posiedzenie sejmowej komisji zdrowia, która zajmie się projektem rządowej specustawy ws. koronawirusa. Projekt "ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych" został opublikowany na stronie Sejmu w niedzielę póżnym wieczorem. Komisja rozpatrzy także dwa poselskie projekty ustawy ws. zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, które złożyli posłowie Koalicji Obywatelskiej oraz Lewicy.

W niedzielę wieczorem rzecznik rządu Piotr Müller poinformował - związku z pojawiającymi się pytaniami na temat koronawirusa - że na terenie Polski nie ma żadnego potwierdzonego przypadku zachorowania.

O koronawirusie w BBN

Wcześniej, o godzinie 9 w BBN spotkają się prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, minister zdrowia Łukasz Szumowski, szef MSWiA i minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński oraz szef KPRM Michał Dworczyk - poinformował w niedzielę rzecznik Andrzeja Dudy.

Tematem spotkania będzie również koronawirus, zaplanowano też konferencję prasową.

Ministerstwo monitoruje szpitale

Ministerstwo zdrowia uruchamia zespół ds. monitorowania prawidłowości procedur zw. z koronawirusem - poinformował w niedzielę rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz. Ma to związek z doświadczeniami pacjentki szpitala w Krotoszynie, opisanymi przez nią w filmie zamieszczonym w sobotę na Facebooku.

Jak opowiedziała w nagraniu pacjentka, we wtorek, po 21 dniach od powrotu z północnych Włoch i po kilku dniach od powrotu ze Stanów Zjednoczonych, udała się do lekarza internisty z kaszlem, bólem mięśni i dusznością. Ten skierował ją na izbę przyjęć Szpitala Powiatowego w Krotoszynie.

Według jej relacji, po przyjęciu do szpitala przez dwie godziny leżała na kozetce w kurtce "łapiąc każdy oddech", a personel szpitala dzwonił do kilkunastu szpitali zakaźnych z zapytaniem, czy zostanie w nich przyjęta. Wszystkie - według niej - odmówiły. Ostatecznie szpital w Krotoszynie odizolował pacjentkę, pobrał próbkę na obecność koronawirusa i wysłał ją do Warszawy. W dniu, w którym próbka została pobrana, powiedziano jej, że laboratorium przyjmuje próbki tylko do godziny 15. Pacjentka czekała 88 godzin na wynik badania na obecność koronawirusa.

O tym, że wynik jest ujemny, dowiedziała się w sobotę 30 minut po zamieszczeniu filmu. W nagraniu zastrzegła, że nie ma nic do zarzucenia personelowi krotoszyńskiego szpitala, narzekała natomiast na procedury, które szpital był zobowiązany wypełniać. Zwróciła się do rządzących: "Mamicie Polaków na temat naszej cudownej sytuacji w Polsce, dzielicie nas na gorszy i lepszy sort, ale okłamywać nas w temacie przygotowania służby zdrowia na realny problem, jakim jest koronawirus, jest na pierwszym miejscu w rankingu obłudy".

Odnosząc się do opisanej przez pacjentkę sytuacji, rzecznik MZ stwierdził, że zawiódł szpital w Krotoszynie. Jak powiedział, każdy szpital w Polsce ma wytyczne, jak postępować w przypadku osób z podejrzeniem zakażenia koronawirusem, tymczasem szpital w Krotoszynie nie przestrzegał żadnych z procedur.

Kołobrzeg zamknął szkołę

Jak poinformowały w niedzielę władze Kołobrzegu, uczennica ze szkoły podstawowej w ze tego miasta z podejrzeniem koronawirusa trafiła w sobotę do Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie.

Do momentu wykluczenia zakażenia koronawirusem, szkoła podstawowa nr 6 w Kołobrzegu, w której przeprowadzono dezynsekcję, została zamknięta.

Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, pojawiła się w grudniu w Wuhanie w środkowych Chinach. Od 31 grudnia 2019 r. do 1 marca br. zanotowano 87 tys. 24 potwierdzonych przypadków COVID-19, w tym 2 tys. 979 zgonów - podał w niedzielę Główny Inspektorat Sanitarny. GIS nie zaleca podróżowania m.in. do Chin, Hongkongu oraz Korei Południowej, Włoch, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu.

Rząd akcentuje, że Polska jest przygotowana na rozwój sytuacji związanej z koronawirusem - wszystkie służby są gotowe, wyposażone w wiedzę, materiały i w procedury na wypadek pojawienia się w Polsce pierwszego przypadku.

Od kilku tygodni jest możliwość badań laboratoryjnych na koronawirusa w Polsce - próbki badane są w Warszawie w laboratoriach NIZP-PZH oraz Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego. Główny Inspektorat Sanitarny podał w weekend, że działają już też laboratoria w Olsztynie i we Wrocławiu. W najbliższych dniach uruchomione będą kolejne m.in. w Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Kielcach, Rzeszowie, Łodzi, Lublinie i Poznaniu.

Pod adresem gov.pl/koronawirus znajduje się kompendium wiedzy. Pod bezpłatnym numerem 800-190-590 można uzyskać niezbędne informacje dotyczące koronawirusa.

Główny Inspektorat Sanitarny opublikował na swoich stronach pakiet, gotowych do druku, materiałów dotyczących nowego koronawirusa, m.in. plakat, co robić, aby uniknąć zagrożenia i jak właściwie myć ręce.

MEN przekazało zalecenia dot. koronawirusa do szkół. MSZ monitoruje rozwój epidemii poza granicami Polski za pośrednictwem sieci placówek dyplomatycznych. MON deklaruje, że wojsko jest przygotowane, by zareagować w przypadku stwierdzenia obecności koronawirusa i wspierać cywilną służbę zdrowia. Wytyczne o zasadach postępowania otrzymali funkcjonariusze podległej MSWiA straży granicznej. W resorcie nauki ma powstać zespół, który m.in. koordynował działania na polskich uczelniach - opracuje wytyczne ws. zajęć dydaktycznych, organizowania wydarzeń masowych czy zasad odwoływania zajęć.

