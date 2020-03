Abp Jędraszewski i "tęczowa zaraza". Sąd nakazał prokuraturze ponowne rozpatrzenie skarg na odmowę śledztwa

C ZA 4 godziny temu Oceniono 5 razy 5

To rechot historii, że wysoki polski namiestnik kościelny uprawia w 21 wieku tak samo prymitywną nagonkę na dyskryminowaną mniejszość, jaką swego czasu uprawiali hitlerowcy.

Tego typu szczucie i mobing akurat to najohydniejszy przejaw wywyższania siebie i konsolidowania swojej grupy kosztem innych.

Ten człowiek to diabeł wcielony.