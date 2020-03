Kiedy przypada Wielkanoc 2020? Zmartwychwstawanie Pańskie w kościele rzymskokatolickim i prawosławnym [DATA]

Zobacz wideo

Wielkanoc (Zmartwychwstanie Pańskie) w kościele rzymskokatolickim i prawosławnym

Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie, podczas którego celebruje się mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Jest to więc czas zadumy, smutku i radości, a także jeden z dwóch – oprócz Bożego Narodzenia – kulminacyjnych momentów w roku. W Kościele rzymskokatolickim Wielkanoc poprzedza Wielki Tydzień, a jego trzy ostatnie doby – Wielki Czwartek (wieczór), Wielki Piątek, Wielka Sobota i Niedziela Zmartwychstania nazywane są Triduum Paschalnym. Natomiast w Kościołach Prawosławnych oraz Katolickich Kościołach obrządku wschodniego Wielkanoc określana jest mianem Paschy, Paschą Chrystusową lub po prostu Zmartwychwstaniem Pańskim, a związane z nią obrządki przeprowadzane są w trakcie tygodnia paschalnego, który kończy się Niedzielą Świętego Tomasza.

REKLAMA

Wówczas w kościołach rzymskokatolickich w Wielki Czwartek odprawiana jest Msza Wieczerzy Pańskiej, która kończy okres Wielkiego Postu. Te 40 dni dni wstrzemięźliwości i pokuty mają przygotować wiernych do odpowiedniej celebracji Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. W Wielką Sobotę przychodzi za to czas zadumy i czuwania przy przygotowanym wcześniej Grobie Pańskim. To także w ten dzień wierni udają się do kościołów ze święconkami wypełnionymi tradycyjnym pokarmem, m.in. pisankami, babką, chlebem, wędliną, pieprzem i solą. Wigilia Paschalna przypadająca w niedzielę jest z kolei najważniejszym wydarzeniem liturgicznej celebracji misterium paschalnego.

W kościołach prawosławnych na czas trwania tygodnia paschalnego otwiera się carskie wrota ikonostasu. Ważnym dniem jest sobota, kiedy to po porannej Liturgii wiernym rozdaje się poświęcony chleb artos. Wówczas po południu odprawia się nabożeństwo całonocnego czuwania podczas, podczas którego po raz pierwszy zamykane są wrota. W nocy z Wielkiej Soboty na Niedzielę nadchodzi czas uroczystej Jutrzni paschalnej. Ta właśnie niedziela jest wyczekiwanym dniem uroczystego posiłku.

Kiedy przypada Wielkanoc 2020? [DATA]

Wielkanoc to święto ruchome, a więc nie jest powiązane z konkretną datą. Kiedy przypada Wielkanoc 2020? Taki charakter święta ustanowiono wiele wieków temu, bo w 325 roku, podczas Soboru Nicejskiego. Od tamtej pory Wielkanoc obchodzona jest w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca. Jest to tzw. paschalna pełnia Księżyca, która przypada po 21 marca. Zmartwychwstanie Chrystusa można więc celebrować pomiędzy 22 marca a 25 kwietnia. W 2020 roku Wielka Niedziela wypada 12 kwietnia.

Chrześcijanie w Kościołach Prawosławnych obchodzą Zmartwychwstanie Pańskie w innym terminie ze względu na obowiązujący kalendarz. Różnica może wynosić nawet 5 tygodni względem Wielkanocy rzymskokatolickiej. W 2020 roku Wielkanoc Prawosławna przypada 19 kwietnia.