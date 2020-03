Gdańska kuria pozwana za ks. Jankowskiego. "Ktoś w końcu musi wziąc odpowiedzialność"

pn-ski pół godziny temu 0

W tej mafii obowiazuje tajemnica spowiedzi. Czyli swiadek jest bezwartosciowy, bo on nic nie powie. A jak wie, to i tak nie powie.A jak nie tajemnica spowiedzi, to obraza uczuc religijnych i kat zmienia sie w ofiare. W ostatecznym rachunku obowiazuje prawo koscielne i "mamy was w dupie". I paszport watykanski w kieszeni, immunitet dyplomaty z tego raju kryminalistów i zlodziei.