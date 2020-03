Zobacz wideo

W niedziel (8 marca) Wielka Orkiestra 安i徠ecznej Pomocy ostatecznie podsumowa豉 28.fina. Kwota, kt鏎a wp造n窸a na konto fundacji to 186 133 610, 66 z.

REKLAMA

- Celujemy w najwy窺z jako嗆 i pragniemy kupi sprz皻, kt鏎y zmieni poziom sal operacyjnych i zabiegowych. Przeznaczymy na to cz窷 pieni璠zy, bo realizujemy tak瞠 non stop ca這roczne programy medyczne.

Po raz kolejny dobrze wydamy te pieni康ze. Ta suma to nieca貫 10% z 2 miliard闚 przeznaczonych na telewizj pa雟twow. Jak du穎 mogliby鄉y zdzia豉 w ochronie zdrowia Polak闚 gdyby鄉y dysponowali tak sum pieni璠zy! Je郵i uwa瘸sz, 瞠 te pieni康ze powinny by przeznaczone na ratowanie 篡cia i zdrowia Polak闚 - kliknij "lubi to".

Bardzo dzi瘯uj i licz na to, 瞠 ten g這s Polak闚 b璠zie wa積ym przyczynkiem do narodowej dyskusji o naszym zdrowiu - napisa na Facebooku Jurek Owsiak.

Zapowiedzia, 瞠 zakupione zostan urz康zenia do laserowej termoablacji ognisk w m霩gu, mikroskop operacyjny tzw. egzoskop, system nawigacji zintegrowanej z mikroskopem operacyjnym, aparat najwy窺zej klasy rezonansu magnetycznego, systemu monitoringu 鈔鏚operacyjnego. Wsparte zostan tez dwa o鈔odki w Polsce lecz帷e padaczk lekooporn.

WO同. 28 fina Wielkiej Orkiestry 安i徠ecznej Pomocy

W dniu 28. fina逝 WO同, w styczniu 2020 roku, odnotowano nowy rekord. Uda這 si w闚czas zebra ponad 115 mln z這tych. Tym samym pobito poprzedni - ubieg這roczny - wynik o ponad 20 mln z這tych.

Has這 tegorocznego Fina逝 WO同 brzmia這: "Wiatr w 瘸gle. Dla zapewnienia najwy窺zych standard闚 diagnostycznych i leczniczych w dzieci璚ej medycynie zabiegowej". Zebrane pieni康ze zostan przeznaczone "na zakup najnowocze郾iejszych urz康ze dla ratowania 篡cia i zdrowia dzieci potrzebuj帷ych r騜nego rodzaju operacji". W 28 finale udzia wzi窸o oko這 120 tys. wolontariuszy.

WO同. Podsumowanie

Podczas poprzedniego 27. fina逝 WO同, w 2019 roku, zebrano 175 938 717,56 z. Zebrane wtedy pieni康ze przeznaczono na zakup sprz皻u dla specjalistycznych szpitali dzieci璚ych.

Do tej pory, w 27. edycjach Wielka Orkiestra 安i徠ecznej Pomocy zebra豉 ponad miliard z這tych. Pieni康ze przeznaczono na zakup sprz皻u dla szpitali.

Aplikacja TOK FM. S逝chaj i testuj przez dwa tygodnie za darmo.