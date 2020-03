Wraca sprawa zaginięcia Iwony Wieczorek. Policja przeszuka ogódki działkowe

Zobacz wideo

Rzecznik prasowa Prokuratury Krajowej w Warszawie prokurator Ewa Bialik powiedziała PAP, że "sprawę analizował wydział zamiejscowy małopolskiego wydziału Prokuratury Krajowej w Krakowie". - Po to, żeby dokonać weryfikacji materiału dowodowego, prokuratura wykonuje pewne czynności procesowe, te czynności zostały rozpoczęte i trwają - dodała prokurator.

Iwona Wieczorek. Sprawę prowadzi Archiwum X

Kilkudziesięciu policjantów z komendy wojewódzkiej w Gdańsku przeszukuje w czwartek ogródki działkowe w Sopocie. W policyjnej akcji biorą udział psy tropiące. Funkcjonariusze będą mieli też do dyspozycji drony i georadar.

Sprawa zaginięcia Iwony Wieczorek jest prowadzona w tzw. Archiwum X, działającym w Małopolskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie. Trafiła tam z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

- W sprawach kierowanych do Archiwum X wykorzystywanie są nowe technologie oraz wiedza najbardziej doświadczonych polskich i zagranicznych biegłych oraz różnych instytucji badawczych, niestandardowy sposobu badania dowodów i nieszablonowy sposób podejścia do ich oceny - poinformowała PAP prokurator Bialik.

Iwona Wieczorek. Zaginięcie

Iwona Wieczorek zaginęła w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku w wieku 19 lat. Ostatni raz widziano ją, gdy nad ranem wracała do domu z dyskoteki w Spocie. Zarejestrowały ją wówczas kamery miejskiego monitoringu. Z miejsca, w którym była widziana, miała około 20 minut piechotą do domu. Nigdy jednak do niego nie dotarła, a jej dalszych losów nie udało się ustalić.

W trakcie trwania śledztwa pojawiały się różne teorie na temat zaginięcia Iwony Wieczorek. W 2017 roku jedna z prywatnych agencji detektywistycznych przekonywała, że jej ciało było widoczne na pace jednego z samochodów zarejestrowanego przez kamery z dnia jej zaginięcia.

Sprawa zaginięcia Iwony Wieczorek do Archiwum X trafiła w marcu 2019 roku.

