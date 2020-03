"To akt pamięci o nich". Odsłonięto tablicę poświęconą psom, które zginęły wyniku awarii ciepłowniczej

Zobacz wideo

Do tragicznej w skutkach awarii ciepłowniczej doszło pod koniec lutego. W wyniku zalania wodą laboratorium kryminalistycznego zginęło sześć psów policyjnych. Psy były wyjątkowe, bo zostały wyszkolone w kierunku osmologii.

W środę w Pałacu Mostowskich w Warszawie, w laboratorium kryminalistycznym odsłonięto tablicę ku pamięci czworonogów. - To tragiczne wydarzenie, w wyniku którego zginęło sześć policyjnych psów służbowych to tragedia i strata nie tylko dla policjantów i pracowników laboratorium kryminalistycznego, ale także dla wszystkich, którzy służą i pracują w KSP. Ma nam przypominać o czworonożnych funkcjonariuszach, którzy zawsze z chęcią i wiernością służyli Policji. To akt pamięci o nich - mówił komendant stołecznej policji nadinsp. Paweł Dobrodziej.

Sześć psów policyjnych zginęło w wyniku awarii. Prokuratura bada sprawę

Prokuratura wszczęła dochodzenie w kierunku przestępstwa polegającego na "nieumyślnym sprowadzeniu zdarzenia zagrażającego zdrowiu lub życiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach poprzez uszkodzenie urządzenia użyteczności publicznej w postaci rurociągu". Grozi za nie kara pozbawienia wolności do trzech lat.

W toku postępowania ma zostać przeprowadzona sekcja psów, których zwłoki zostały przekazane do Instytutu Weterynarii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. - Będziemy gromadzić dokumentację dotyczącą tej awarii, czekamy na ustalenia Komendy Stołecznej Policji co do wysokości szkody, która została wyrządzona na skutek tego zdarzenia - podał rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga Marcin Saduś. Jak dodał, nie chodzi tutaj tylko o straty w mieniu, ale także o wartość psów policyjnych, które zginęły w wyniku awarii. - Ona może sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych za jednego psa - wskazał.