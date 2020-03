Autorzy "Atlasu Nienawiści" nie dadzą się zastraszyć Ordo Iuris: Nie będziemy zawieszać naszej działaności

Zobacz wideo

Prawnicy z Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, współtwórcy Samorządowej Karty Praw Rodzin, zapowiedzieli pozew przeciwko twórcom "Atlasu Nienawiści". To mapy pokazująca jednostki samorządu terytorialnego, które przyjęły kontrowersyjne uchwały o strefach wolnych od LGBT. - To dostępna online mapa. Cały czas na bieżąco aktualizowana. Bo mapa jest tylko częścią tego, co robimy. Cały czas zbieramy dane do wykazu, monitorujemy samorządy, sprawdzamy, gdzie przygotowane są tzw. uchwały przeciw ideologii LGBT czy też inne dyskryminujące akty prawne - mówiła w TOK FM współtwórczyni "Atlasu" Paulina Pająk, psycholożka i wykładowczyni akademicka.

REKLAMA

Ordo iuris twierdzi, że tworząc taką mapę "na podstawie fałszywych przesłanek" naruszone zostało dobre imię i reputacja samorządów.

Zdaniem Pauliny Pająk uchwały, które podejmują samorządy, naruszają zasady równego traktowania i jak najbardziej wpisują się w definicję mowy nienawiści. Jak przypomniała, w rozumieniu Rady Europy, z mową nienawiści mamy do czynienia w przypadku "wypowiedzi, które szerzą, propagują, usprawiedliwiają nienawiść, nietolerancję, wrogość wobec mniejszości".

Ordo Iuris zapowiada pozwy. Co zrobią aktywiści?

Jak dodała Pająk, Samorządowe Karty Praw Rodzin współtworzone przez Ordo Iuris, to "dyskryminacja w białych rękawiczkach, tym trudniejsza do wychwycenia". - Taka dyskryminacja może dotknąć nie tylko osoby LGBT+, ale także różnych innych form rodziny, czyli dzieci wychowywanych przez samodzielnych rodziców, związki niesformalizowane, jedno- i różnopłciowe, czy na przykład też dzieci wychowywane przez dziadków - podkreśliła w rozmowie z Piotrem Maślakiem.

Współtwórczyni "Atlasu Nienawiści" nie ma wątpliwości, że zapowiedź pozwu to zagranie obliczone na osiągnięcie efektu mrożącego. - Chodzi o zastraszenie nas, o zastraszenie innych ludzi. I dlatego nie będziemy zawieszać naszej działalności, działamy dalej (...) - zapewniła aktywistka, zaznaczając, jak ważne jest dla autorów "Atlasu Nienawiści" zarówno wsparcie, które obecnie otrzymują od organizacji pozarządowych, jak i zwykłych ludzi.

Ordo Iuris. W jaki sposób działa Karta Samorządowa Praw Rodzin?

Zdaniem Ordo Iuris Samorządowe Karty Praw Rodziny nikogo nie wykluczają. A samorządy, które je przyjmują, zobowiązują się jedynie nie dotować organizacji podważających małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny.

Ale, jak tłumaczyła w TOK FM Patrycja Pająk, choć w polskiej konstytucji zapisano, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny, nie oznacza to, iż "inne formy rodzinne, inne związki nie mają prawa" do ochrony prawnej, jaka należna jest małżeństwom. - W tej chwili, 30 lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, żyjemy w kraju, w którym para jednopłciowa, jeżeli umiera jedna z partnerek czy partnerów, nie ma nawet prawa do pochowania najbliższej osoby. Trudno mówić o bardziej rażącej nierówności - zaznaczyła rozmówczyni Piotra Maślaka.

Całej rozmowy posłuchasz wygodnie dzięki aplikacji TOK FM. Słuchaj i testuj przez dwa tygodnie za darmo.