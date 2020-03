Koncert Carlosa Santany w Krakowie odwołany. Kolejne imprezy pod znakiem zapytania

Zobacz wideo

- Analizujemy imprezy masowe. Jest ich na terenie województwa - użyję słowa “ trochę” - choć jest to niedookreślenie. Na pewno będą wydawane decyzje o odwołaniu kolejnych imprez, zgodnie z rekomendacją Głównego Inspektora Sanitarnego - tłumaczył wojewoda.

Planowany na 17 marca w krakowskiej Tauron Arenie koncert w ramach Miraculous 2020 World Tour miał być jedynym koncertem artysty w Polsce.

Koronawirus w Polsce

Jak przekazał na poniedziałkowej konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski, w Polsce potwierdzono już 16 przypadków zakażenia koronawirusem. - Wiemy, że ponad 170 osób jest hospitalizowanych, ponad 4000 objętych jest kwarantanną domową. Musimy w najbliższych dniach przygotować się, bo we wszystkich innych krajach one rosły i oczekujemy, że w Polsce ten przyrost w ciągu najbliższych dni będzie bardzo szybki. To wynika z działania wirusa. (...) - mówił podkreślając, że we wszystkich krajach wzrost był bardzo gwałtowny w ciągu pierwszych kilku dni.

Koronawirus na świecie

Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, pojawiła się w grudniu w mieście Wuhan w środkowych Chinach. Zakażenia odnotowano od tego czasu m.in. w Korei Południowej, Iranie, Iraku, Izraelu, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze, Tajwanie, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Australii.

Do tej pory na świecie zakażonych zostało ponad 100 tys. osób., odnotowano ponad 3820 przypadków śmierci osób zakażonych koronawirusem.

