Hołownia zapowiada "diametralne zmiany" w kampanii z powodu koronawirusa

"Od wielu dni wsłuchuję się w głosy lekarzy, instytucji rządowych, ale też przede wszystkim moich wyborców. Chcę wyjść im naprzeciw i informuję, że podjąłem wraz z moim sztabem decyzję o diametralnej zmianie sposobu prowadzenia naszej kampanii wyborczej. Od dziś, aż do odwołania, nie będziemy organizować dużych spotkań z wyborcami czy wolontariuszami, będziemy unikać większych zgromadzeń w zamkniętych pomieszczeniach i jeszcze więcej energii włożymy w to, by kontaktować się z naszymi wyborcami poprzez Internet i media. Oczywiście nadal będę jeździł po Polsce, ale już w nowej formule" - napisał Szymon Hołownia na Facebooku.

Deklarację powtórzył podczas dzisiejszego briefingu. - Żadna rywalizacja nie może przykryć troski o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich. Nie ma ważniejszej rzeczy - podkreślał.

Hołownia wezwał pozostałych kandydatów na prezydenta, aby również "zmodyfikowali swoje kampanie, dostosowując je do bieżących potrzeb Polaków i do zaleceń specjalistów". Co na to jego konkurenci?

Sztaby rozdają płyny dezynfekujące i ulotki

- Robert Biedroń zawsze przed spotkaniem informuje uczestników, że należy korzystać z środków dezynfekcyjnych. I takie działania będziemy realizować, ale kampanii nie zmieniamy - poinformował Tomasz Trela, szef sztabu kandydata Lewicy.

Zmian nie planują także sztaby Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i Władysława Kosiniaka-Kamysza. Ich przedstawiciele oświadczyli, że od niedawna podczas spotkań z wyborcami rozdają płyny dezynfekujące oraz ulotki Ministerstwa Zdrowia na temat ochrony przed koronawirusem - podaje Polsatnews.pl.

Bosak: Kandydaci nie będą mieli wymówek, żeby uniknąć debaty

- Jeżeli będzie twarda rekomendacja w zakresie ograniczenia kampanii wyborczej, to się jej podporządkujemy; deklarujemy wolę współpracy, aby minimalizować zagrożenie - zapewnił w kandydat Konfederacji na prezydenta Krzysztof Bosak.

Pytany, czy w związku z tym przewiduje "plan B", na przykład przeniesienie kampanii do internetu, zauważył, że Konfederacja od samego początku realizuje kampanię w internecie i ewentualne przeniesienie tam całej kampanii wcale go "nie przeraża". Przyznał jednak, że w obecnej sytuacji liczy na "jeszcze większą presję" na organizowanie debat prezydenckich.

- Jeżeli kandydaci będą mieli ograniczoną możliwość przeprowadzania spotkań w terenie, to będą mieli mniej wymówek, żeby nie przyjść na debaty. To będzie dla nas korzystne - ocenił.

Zalecenia GIS

Główny Inspektor Sanitarny zarekomendował w niedzielę odwołanie wszystkich imprez masowych powyżej 1000 osób, organizowanych w pomieszczeniach zamkniętych. Decyzja ta została podjęta po dokonaniu analizy sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2.

W związku z rekomendacją odwołano m.in. koncert Carlosa Santany, który miał się odbyć 17 marca w Krakowie.

