Kilkanaście osób choruje na to koronawirusowe przeziębienie o umieralności poniżej 2% i ściek-media mają czelność prowadzić tą kampanię strachu i paniki. Ludzie na każdym osiedlu w Polsce przynajmniej kilkanaście osób ma grypę/przeziębienie ale to nie problem, nie epidemia:) Nikt nie ukrywa, że przebieg jest łagodny a ofiary śmiertelne to tylko starsi i schorowani ale mimo to nikt nie prowadzi i nie mówi o statystyce wyzdrowień. Nie ma mapek wyzdrowień, same mapki zachorowań i zgonów. Celowa akcja manipulacji strachem. Ludzie dzisiaj są takimi ignorantami, że to wszystko łykają i kupują maseczki warte 2zł za 60zł. Psychoza. Już nikt nie pamięta jak kilkanaście lat temu zrobili sobie z nas jaja z 'pandemią' świńskiej grypy. Eksperci też straszyli i się wypowiadali, i nagle coś nie wyszło, zdechło ale nie tłumaczyli co stało się z tą straszną pandemią. Sama nagle zniknęła, zero tłumaczenia - kpina z ludzi. Kilka krajów zakupiło tony szczepień. Teraz odrobili lekcje i nie wiem czy wiecie, że od 23.02 jest już na mocy ustawa dopuszczająca PRZYMUS szczepień i kwarantanny z użyciem sił zbrojnych. To jest prawdziwe i realne zagrożenie, a nie ta szyta grubymi nićmi i za nasze pieniądze bzdura. Otwórzcie oczy, zacznijcie myśleć.