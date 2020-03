Marzena Paczuska zawieszona w zarządzie TVP. Na wniosek Jacka Kurskiego i Mateusza Matyszkowicza

Zobacz wideo

TVP we wtorek (10 marca) poinformowało, że rada nadzorcza spółki "zawiesiła w czynnościach, na okres 3 miesięcy, panią Marzenę Paczuską-Tętnik, Członka Zarządu Spółki. Na miejsce odwołanego w dniu 09.03.2020 dotychczasowego Prezesa Zarządu Jacka Kurskiego, Rada Nadzorcza TVP S.A. delegowała pana Macieja Łopińskiego, jako pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu" - czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie Telewizji Polskiej.

Pierwszy informację o zawieszeniu Paczuskiej przekazał portal wPolityce.pl, który zacytował pismo skierowane w tej sprawie do Macieja Łopińskiego przez Jacka Kurskiego i Mateusza Matyszkowicza. W piśmie opisano zastrzeżenia wobec Paczuskiej. Jak opisuje serwis Kurski i Matyszkiewicz zarzucają jej, że 43 razy podczas głosowań wstrzymała się od głosu. Według nich stosowała ona "taktykę przypadkowych głosowań, wynikających z niezrozumienia materii uchwał", co mogło narazić TVP na straty. Ich zdaniem Paczuska "kontestuje reformę organizacyjną spółki". Zarzucono jej również brak kompetencji menadżerskich. Kurski i Matyszkiewicz zaznaczyli również, że TV Bielsat - nadzorowana przez Paczuską - przekroczyła o prawie 9 mln złotych planowany ubiegłoroczny budżet.

Kurski i Matyszkiewicz wskazują, że w grudniu 2019 roku Paczuska straciła nadzór nad Agencją Kreacji Teatru Telewizji Polskiej (na rzecz Matyszkowicza) i nad Ośrodkiem TVP Technologie (na rzecz Kurskiego). Ich zdaniem mimo to, nie udało jej się właściwie nadzorować nawet pozostawionych pod jej pieczą jednostek: TV Polonia, Belsat TV i Ośrodka Kanałów i Serwisów Internetowych.

Kurski i Matyszkowicz stwierdzają, że Marzena Paczuska "budowała swą pozycję zawodową na demonstrowaniu utrzymywania doskonałych relacji i licznych kontaktów z Kancelarią Prezydenta"."Nie informowała jednak nigdy Zarządu Spółki o jakichkolwiek zastrzeżeniach lub oczekiwaniach Kancelarii Prezydenta wobec TVP. Natomiast w chwili kryzysu w komunikacji związanym z grożącym wetem Prezydenta do ustawy rekompensatowej nie włączyła się w jakikolwiek odczuwalny sposób do walki o interes Spółki. Zaangażowała się w intrygi i dezinformowanie Głowy Państwa oraz otoczenia Prezydenta co do sposobu przedstawiania Prezydenta na antenach TVP" - czytamy w serwisie.

Kim jest Marzena Paczuska?

Marzena Paczuska do zarządu Telewizji Polskiej została powołana w marcu 2019 roku. Jak podaje portal Wirtualnemedia.pl według nieoficjalnych informacji powołanie Paczuskiej i Pałki było warunkiem, od którego prezydent Andrzej Duda uzależnił podpisanie nowelizacji dającej TVP i Polskiemu Radiu poprzednią nowelizację abonamentową wynoszącą 1,2 mld zł.

Paczuska z TVP była związana od wielu lat. Od początku 2016 roku do sierpnia 2017 była szefową "Wiadomości", a następnie została doradcą prezesa TVP ds. informacji i publicystyki.

Odwołanie Jacka Kurskiego

W piątek (6 marca) Krzysztof Czabański szef Rady Mediów Narodowych poinformował, że czworo członków Rady zagłosowało za odwołanie ze stanowiska prezesa TVP Jacka Kurskiego. Głosowanie piątej osoby było zaplanowane do poniedziałku.

Uchwała w sprawie odwołania Kurskiego została podjęta 9 marca, a opublikowana na stronach Sejmu we wtorek (10 marca).

