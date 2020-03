Koronawirus w Polsce. "GW": Polacy robią zapasy. Aż o 95 proc. wzrosła sprzedaż ryżu, o 84 proc. mąki

darkwitcher 4 godziny temu Oceniono 1 raz 1

Kiedy pisałem o tym tydzień temu to o mało nie zostałem zbanowany za sianie histerii i dopiero jak GW o tym napisała to dziennikarze radia tok fm niczym niewierni Tomasz z Bibli który musiał sobie pomacać aby uwierzyć są dopiero w stanie w to uwierzyć że niektórych towarów po prostu nie ma w sklepach. Czy szefostwo wypuszcza was w ogóle z tego studia i wiecie co się dzieje na zewnątrz poza studiem?