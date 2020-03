Zobacz wideo

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola czy szkoły, rodzicom może przysługiwać zasiłek opiekuńczy.

REKLAMA

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 14 dni dla rodziców dzieci do lat ośmiu (nie jest wymagane zwolnienie lekarskie, wystarczy złożenie oświadczenia u pracodawcy)

Jeśli rodzice lub opiekunowie chcą skorzystać z zasiłku opiekuńczego, u płatnika składek muszą złożyć oświadczenie o zamknięciu żłobka, przedszkola lub szkoły oraz wniosek o zasiłek na druku Z-15A.

Zasiłek przysługuje obojgu rodzicom, którzy muszą zdecydować, kto z niego skorzysta (będzie wypłacany jednej osobie)

Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, które podlegają ubezpieczeniu chorobowemu (nie tylko zatrudnionym na umowę o pracę, ale również tym, które są objęte dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym w ZUS)

Zasiłek wynosi 80 procent podstawy wymiaru zasiłku

Możliwość pracy zdalnej (wtedy nie przysługuje zasiłek, ale zwykłe wynagrodzenie od pracodawcy)

Jeśli szkoły i przedszkola będą zamknięte dłużej niż 14 dni, mamy możliwość skorzystania z 60 dni ze zwykłej ustawy zasiłkowej

14 dni dodatkowego zasiłku opiekuńczego MRPiPS

Informacje dla pracujących rodziców MRPiPS

Koronawirus w Polsce. Zamknięte szkoły, przedszkola, żłobki

Od czwartku 4,58 mln uczniów z 24 tys. szkół w całym kraju nie będzie miało lekcji, od poniedziałku szkoły zostaną zamknięte. Zamkniętych zostanie także 22 tys. przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego, do których uczęszcza 1,41 mln dzieci.

Jak podaje MEN, do ponad 22 tys. przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego chodzi 1,41 mln dzieci.

Dzieci poniżej 8 roku życia jest w systemie edukacji 2,18 mln. Dzieci w wieku 8-14 lat jest 2,3 mln.

W szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych pracuje blisko 700 tys. nauczycieli.

- Od jutra te placówki będą niedostępne dla procesu edukacyjnego, jednak ze względu na to, że niektórym rodzicom może być trudno zorganizować opiekę tak szybko, z dnia na dzień, to w dniu jutrzejszym i w piątek placówki będą otwarte. W klasach nauczyciele będą mogli pilnować niejako dzieci, po to, by umożliwić logistykę, od strony praktycznej zorganizowanie opieki nad dziećmi - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Koronawirus SARS-Cov-2

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Podejrzewa się, że do zarażenia koronawirusem, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, doszło w Chinach pod koniec 2019 r. na targu w Wuhan, stolicy prowincji Hubei.

Według informacji podanych przez resort zdrowia, w Polsce dotąd potwierdzono 25 przypadków zakażenia koronawirusem.