Zasiłki opiekuńcze na opiekę nad dzieckiem. Min. Emilewicz zapowiada objęcie nimi też starszych dzieci

Specustawa ws. koronawirusa wprowadziła m.in. rozwiązanie zapewniające rodzicom prawo do skorzystania z dodatkowych 14 dni zasiłku opiekuńczego. Dodatkowy zasiłek przysługuje jednak jedynie wówczas, gdy dziecko nie ukończyło ósmego roku życia.

Jak poinformowała szefowa resortu rozwoju, obecnie trwają prace nad nowelizacją specustawy, dzięki czemu zasiłkami opiekuńczymi mają być też objęci rodzice dzieci powyżej 8. roku życia.

Zdaniem Emilewicz, "jest to jedno rozwiązań, które mają wspierać z jednej strony przedsiębiorców, a z drugiej gwarantować bezpieczeństwo na rynku pracy".

Dodała, że w nowelizacji limit wiekowy dziecka zostanie zapewne ustalony na 12 lat. Zapewniła również, że ustawa będzie obowiązywała wstecz.

Okresu wypłaty dodatkowego zasiłku nie wlicza się do wcześniej obowiązujących limitów przy wypłacie zasiłku. Zgodnie z nimi w ciągu roku zasiłek opiekuńczy przysługuje przez 60 dni, jeżeli rodzic opiekuje się zdrowym dzieckiem do lat 8 lub chorym dzieckiem do lat 14, w tym także dzieckiem niepełnosprawnym w tym wieku. Na dziecko niepełnosprawne, które ukończyło 14 lat, ale nie ukończyło 18 lat, zasiłek przysługuje przez 30 dni.

Zasiłki opiekuńcze dla rodziców. Co z osobami na umowach o dzieło?

Minister podkreślała, że zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał wszystkim rodziców zatrudnionym w oparciu o umowy cywilno-prawne. - Wszędzie tam, gdzie odprowadzana jest składka zdrowotna.

Co jednak z umowami o dzieło, które w większości są umowami nieoskładkowanymi? - Dzisiaj mówimy o tych umowach, które są oskładkowane. Tam, gdzie składkę pracownik płaci, tam otrzymuje świadczenie. Na razie nie rozważaliśmy rozszerzenia tego świadczenia. Będziemy analizować sytuację na bieżąco - przekonywała.

Zastrzegła też, że przygotowywana na wtorek ustawa "najprawdopodobniej nie rozwiąże wszystkich problemów, które mogą się pojawić w najbliższych tygodniach". - My jesteśmy gotowi do reakcji systemowych w miarę rozwoju sytuacji - mówiła Emilewicz.

Koronawirus w Polsce. Zamknięte szkoły

W środę, z powodu zarażenia koronawirusem, rząd zdecydował się zamknąć wszystkie szkoły, przedszkola i wyższe uczelnie w Polsce. Będą one zamknięte od poniedziałku (16 marca) - przez dwa tygodnie. Czwartek i piątek będą dniami "przejściowymi", kiedy rodzice, którzy nie będą mieli z kim zostawić dzieci, będą mogli przyprowadzić je do szkoły, gdzie zostanie zapewniona opieka. Zamknięto też instytucje kulturalne, w tym kina i teatry.

Na terenie całego kraju obowiązuje zakaz organizowania imprez masowych. Na przejściach granicznych odbywają się kontrole sanitarne.



