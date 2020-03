2bxornot2b 3 godziny temu Oceniono 2 razy 2

Wylaczcie caly ruch kolejowy, czy CZesi i Slowacy maja wyreczac polski rzad, rzad, ktory chce wciaz byc europejski i dzielic watosci europejskie, ale mamy przecuez stan specjalny i ludzie typu grodzki beda dlaej rozwozic zaraze po Europie. Ukraina ne udaje i po prostu nie chce miec niepotrzebnych problemow zamkneli w cholere granice i maja w du.. co wolny swiat ma na ten temat do powiedzenia. NA wyspie odbyl sie mecz Liverpoolu z Madrytem przyjechalo ok. 3 tys. kiboli po meczu zapewne spedzili milo czas w okolicznych pubach wymiienli sie miejscowymi patogenami i wrocili samolotami do swojego ogiska epidemii, Europe szanujcie ale przykladu nie bierzcie ani rubla ani cnooty nie zyskacie.