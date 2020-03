Odroczone składki na ZUS z powodu koronawirusa. Czy przedsiębiorca będzie musiał za to dodatkowo zapłacić?

Zobacz wideo

Prezeska ZUS prof. Gertruda Uścińska mówiła w TOK FM, że na razie poziom opłacania składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest bardzo dobry. - Jeszcze nie odnotowujemy takich sygnałów, że na przykład pobieramy mniej składek niż to, co było wcześniej. Ten pobór składek jest nawet wyższy o 9,2 proc. niż w analogicznym okresie roku ubiegłego - podkreśliła w rozmowie z Maciejem Głogowskiem.

Prezeska Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dodał szybko, że zdaje sobie sprawę tego, iż polscy przedsiębiorcy mogą potrzebować pomocy w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. - Informuję, że istnieją takie możliwości jak odroczenie terminu płatności składek, jak rozłożenie zadłużenia na raty, a także - w razie tych przyczyn, o których tutaj dzisiaj mówimy - także umorzenie należności, z tytułu składek - wyliczała prof. Uścińska.

Przedsiębiorcy mogą zaczerpnąć wszelkich informacji na ten temat na stronie internetowej ZUS, dzwoniąc na dedykowaną dla nich infolinię lub skorzystać z pomocy doradców ds. ulg i umorzeń. - Oni są w pełnej gotowości, tak, aby przedsiębiorcy przed czasem rozpoczęli zapobieganie także tej sytuacji (niemożności opłacenia składek - red.). Kiedy przed terminem płatności składek już widzą, że mogą być takie problemy, prosimy, aby po prostu skontaktowali się z terenową jednostką ZUS, z doradcą, skorzystali z infolinii - apelowała rozmówczyni Macieja Głogowskiego.

Koronawirus w Polsce. Odroczenie płatności składki do ZUS

Prezeska Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zapewniła również, że z tytułu odroczonej płatności składek nie będą naliczane odsetki. - Zawrzemy porozumienie w kwestii tego odroczenia. Jest opłata prolongacyjna, ale w tej chwili też pracujemy nad tą specjalną ustawą i tam jest propozycja, żeby po prostu tej opłaty prolongacyjnej w takich szczególnych sytuacjach nie pobierać - wyjaśniała.

Prof. Gertruda Uścińska tłumaczyła również, że z proponowanych przez ZUS możliwości mogą skorzystać wszyscy przedsiębiorcy: zarówno osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, jak i firmy zatrudniające pracowników.

Koronawirus w Polsce. Zasiłek opiekuńczy

Gościni TOK FM wyjaśniała również kwestie związane z zasiłkiem opiekuńczym, o który mogą wnioskować rodzice. Aby o niego zawnioskować, wystarczy wypełnić krótkie oświadczenie, w którym należy podać podstawowe dane. Co ważne, oświadczenie można złożyć przez internet - nie trzeba przychodzić do urzędu. - W ogóle w większości ten dodatkowy zasiłek opiekuńczy dotyczy pracowników. Oni składają takie oświadczenie u pracodawcy i my już to wszytko rozliczamy z pracodawcą. Natomiast jeżeli chodzi o przedsiębiorców, o samozatrudnionych, o zleceniobiorców, tak naprawdę oni tak samo są uprawnieni, ponieważ są objęci ubezpieczeniem chorobowym i oni mogą po prostu złożyć wniosek przez internet - doprecyzowała.

Koronawirus w Polsce. ZUS jest gotowy na spowolnienie gospodarcze?

Prowadzący program Maciej Głogowski pytał też, czy ZUS przygotowuje się na związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa spowolnienie gospodarcze oraz mniejszy dopływ składek. Prezeska Uścińska zapewniła, że przygotowane są różne scenariusze. - Ale mamy pełną dywersyfikację rozwiązań, łącznie z dotacją z budżetu państwa, ale to też innymi instrumentami. Także absolutnie do tego jesteśmy przygotowani - przekonywała szefowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

