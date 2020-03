Zobacz wideo

W jednej z największych placówek w Polsce - w krakowskim Szpitalu Uniwersyteckim - blisko 10 proc. pracowników skorzystało do tej pory z zasiłku opiekuńczego i nie przyszło do pracy. A przecież miniony czwartek i dziś to dni, kiedy szkoły organizują np. opiekę dla dzieci. Od poniedziałku tego typu rozwiązań nie będzie - wszystkie placówki oświatowe będą zamknięte.

- Decyzja dotycząca zamknięcia szkół - z która ja nie dyskutuje, bo jest to decyzja z wielu względów racjonalna - spowodowała to, że tylko wczoraj zaświadczenie w zakresie opieki nad dziećmi złożyło około stu pań pielęgniarek i około 60 lekarzy - poinformował dyrektor krakowskiego szpitala - Marcin Jędrychowski. I podkreślił, że w podobnej sytuacji są szpitale w całej Polsce. - Generalnie jeżeli ma być z czymś problem, to uważam, że największy i tak będzie z personelem. Bo, jeżeli chodzi o sprzęt, to akurat Szpital Uniwersytecki w Krakowie jest dosyć dobrze przygotowany - podkreślił w rozmowie z reporterką TOK FM.

Przypomnijmy, że kierownictwo krakowskiego szpitala zdecydowało się w środę (11 marca) na wstrzymanie przyjęć oraz wizyt w poradniach przyszpitalnych. Odwołano też planowe zabiegi. Powodem takiej decyzji były m.in. kończące się zapasy maseczek, rękawiczek i fartuchów.

Koronawirus w Polsce. Zamknięcie szkół

Wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Wojciech Maksymowicz, w liście do rektorów uczelni medycznych zaapelował do studentów ostatnich lat medycyny, farmacji, pielęgniarstwa czy ratownictwa medycznego o pomoc w działaniach służb sanitarno-epidemiologicznych.

Decyzję o zamknięciu placówek oświatowych, uczelni wyższych i instytucji kultury polski rząd podjął w środę (11 marca).

Koronawirus w Polsce. Ponad 60 przypadków zakażenia

W piątek przed południem Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 61 przypadków zarażenia koronawirusem. Nowi pacjenci przebywają na terenie województwa zachodniopomorskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, lubelskiego, dolnośląskiego i łódzkiego.

Do tej pory z powodu koronawirusa zmarła w Polsce jedna osoba.

Pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem w Polsce, przypomnijmy, potwierdzono 4 marca. To mężczyzna, który wcześniej podróżował do Niemiec, był hospitalizowany w Zielonej Górze. Inni pacjenci z potwierdzonym koronawirusem przebywają w szpitalach m.in. w Warszawie, Poznaniu, Szczecinie czy Lublinie.