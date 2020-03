FPP2 czy FPP3? Jakie maski ochronią przed koronawirusem? Nie daj się oszukać

Zobacz wideo

W Chinach jednym z podstawowych produktów służących ochronie przed koronawirusem są maseczki. Z uwagi na ekspansję COVID-19 są one jednak coraz trudniej dostępne. Tym bardziej warto wiedzieć, jak maseczki są oznaczane, jakie są między nimi różnice i w jakim stopniu pomagają chronić przed infekcją.

FFP1, FFP2, FFP3 – zwróć uwagę na klasę filtra

Jednym z kluczowych elementów każdej maseczki jest filtr wychwytujący zanieczyszczenia. Klasyfikuje się je według oznaczenia FFP. I tak FFP1 oznacza najsłabszą ochronę, a FFP3 najmocniejszą. Maseczki o najsłabszym stopniu filtracji są odradzane jako środek zapobiegający rozprzestrzenianiu się wirusa.

Maski oznaczone klasą FFP2 muszą przechwytywać co najmniej 94 proc. cząstek znajdujących się w powietrzu, których wielkość nie przekracza o 0,6 μm (mikrometrów). Klasa FFP3 chroni przed 99 proc. zanieczyszczeń o takim rozmiarze.

Maski oznaczane są też innymi symbolami. NR oznacza półmaskę jednorazowego użytku. Dopuszczalny czas jej stosowania to osiem godzin. Symbol R oznacza półmaskę wielokrotnego użytku. Oznaczenie D jest stosowane dla tzw. pyłu dolomitowego – te maski stosuje się przy pracy w zapylonym pomieszczeniu.

Maska masce nierówna. Liczy się rozmiar

Maska nie spełni swojej funkcji, jeśli będzie źle dopasowana do naszej twarzy. Dlatego przy zakupie trzeba zwracać uwagę na rozmiar. Najczęściej jest tu stosowana numeracja znana z ubrań - od „S” do „XL”.

Wybierając maskę trzeba zwracać uwagę na komfort jej zakładania i zdejmowania. Ochrona musi przylegać do twarzy ściśle, dlatego istotne jest zastosowane rozwiązanie – gumki lub sznurki, które są odpowiednio długie. Maskę najlepiej przetestować przed zakupem osobiście.

Maski z wymiennym filtrem

Warto pamiętać o tym, że na rynku są dostępne maski, w których filtr można wymieniać. Wymiana tego elementu musi nastąpić w czasie ściśle określonym instrukcją obsługi. To samo dotyczy innych warunków korzystania z ochrony.

W przypadku mężczyzn maska musi być dopasowana do zarostu. Amerykański Narodowy Instytut Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zaleca, by zarostu w ogóle się pozbyć – zdaniem ekspertów może być on przeszkodą w skutecznej ochronie przed zagrożeniem.

Czy maseczki chronią przed koronawirusem?

Doktor Agnieszka Chojecka z Państwowego Zakładu Higieny twierdzi, że maski o klasie FFP3 mogą zapewnić wysoki poziom ochrony przed koronawirusem. Badania z 2008 roku potwierdzają, że tego typu ochrona pozwala obniżyć o 70-80 proc. ryzyko infekcji grypą. Niezbędne jest jednak zachowanie innych elementów higieny – przede wszystkim unikanie dotykania oczu, ust, nosa, regularne mycie dłoni, unikanie miejsc publicznych, reagowanie na pojawienie się zagrożenia w najbliższym otoczeniu.