Zakaz wjazdu dla cudzoziemców, wstrzymane loty i połączenia kolejowe. Co się zmieni od jutra na granicach?

Zamknięte granice, wstrzymane loty i połączenia kolejowe. Jakie zmiany wprowadza rząd od niedzieli?

Do Polski nie wjedzie większość cudzoziemców, a powracający do kraju Polacy będą musieli odbyć kwarantannę. Co jeszcze zmieni się od niedzieli?

Fot. Maciek Jaźwiecki / Agencja Gazeta

Zamknięte granice dla większości cudzoziemców - Zamykamy granice naszego kraju dla cudzoziemców, z pewnymi wyjątkami, ale warunek jest jeden - 14-dniowa kwarantanna po przekroczeniu granicy - mówi na konferencji Mariusz Błaszczak. Dodał, że pozwolenie na wjazd będą miały np. osoby, które pracują na stałe w Polsce. REKLAMA Polacy przebywający za granicą mogą wrócić do kraju Mateusz Morawiecki zapewnił, że każdy Polak, który obecnie przebywa poza granicami kraju np. na urlopie i chce wrócić do Polski, otrzyma stosowną pomoc. Zostanie utrzymany ruch samochodowy dla Polaków wracających z zagranicy. Premier zapewnił, że w przypadku osób wracających do Polski zachowane również zostaną zachowane "bardzo rygorystyczne procedury" i 14-dniowe kwarantanny. Wstrzymane połączenia kolejowe i samolotowe Morawiecki poinformował również o wstrzymaniu międzynarodowych połączeń kolejowych i lotniczych. Dodał, że wewnątrz kraju ruch pociągów i samolotów pozostanie bez zmian. Jak długo będą obowiązywać ograniczenia? - Granice będą zamknięte na 10 dni, począwszy od północy z soboty na niedzielę, z możliwością przedłużenia o kolejne 20 dnia, a następnie o kolejne 30 dni - podał premier.