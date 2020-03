Szpital w Puławach wyłącznie dla pacjentów z koronawirusem. Mieszkańcy zaniepokojeni

marudna.maruda 6 godzin temu Oceniono 1 raz 1

Nie wiem, dlaczego wybrano Puławy, ale chyba rozumiem, dlaczego nie wybrano jednego ze szpitali lubelskich. O wiele łatwiej jest rozparcelować pacjentów z niezbyt dużego (mniej niż 500 łóżek), puławskiego, niż z lubelskich molochów, do których też przecież koronawirus trafi wcześniej czy później i oddziały zakaźne będą musiały być stworzone/ są tworzone.

Mieszkańcy Puław przerażeni i wściekli, ale równie przerażeni i wściekli byliby mieszkańcy innych powiatowych miast. Jest sytuacja kryzysowa, to nie czas na przeprowadzanie referendów i głosowań. Musimy się dostosować do odgórnych zarządzeń, bo tylko dyscyplina ma szansę wygrać z epidemią.